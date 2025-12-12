Одесу атакували "Шахеди": після серії вибухів спалахнула пожежа і почалися перебої зі світлом (відео)

У ніч на 12 грудня в Одесі та області прогриміла серія вибухів: росіяни атакували регіон "Шахедами". Після серії вибухів у місті почалися перебої з електропостачанням.

За даними ДТЕК, світло частково зникло у частині Одеського та Пересипського районів. Фокус зібрав усе, що відомо про нічний обстріл Одеси.

На тлі атаки безпілотників, після вибухів, у місцевих пабліках інформували про перебої зі світлом. Як повідомляють енергетики, відключення світла в частині Одещини трапилося через локальну аварію у мережі.

"Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що перед цим в Одесі пролунала серія вибухів, повідомило "Суспільне".

Згодом кореспонденти "Суспільного" зазначили, що в Одесі видно пожежу після атаки "Шахедів". Місцеві пабліки також пишуть, що, попередньо, через російський обстріл постраждали житлові будинки в місті, однак офіційної інформації на момент публікації не надходило.

Як стверджують моніторингові канали, в Одесі російські дрони атакували енергетичні об'єкти.

Інформації про постраждалих чи руйнування внаслідок нічної атаки на момент публікації не надходили.

Нагадаємо, уночі 11 грудня "Шахеди" атакували Полтавщину: вибухи пролунали у Кременчуці, у Миргородському районі оголосили радіаційну небезпеку.

Також 11 грудня у Сумській ОВА повідомили, що росіяни скинули КАБ на магазин з людьми в області, внаслідок чого є жертви.