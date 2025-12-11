ЗС РФ скинули КАБ на магазин із людьми в Сумській області: є жертви

Дві жінки загинули внаслідок чергового терористичного удару російських окупантів по Сумській області.

Керовану авіабомбу скинули ЗС РФ на магазин у Великописарівській громаді в той момент, коли там перебували люди, повідомив голова Сумської військової адміністрації Олег Григоров.

Загиблі — 40-річна продавчиня магазину та 63-річна місцева жителька. Ще одна співробітниця торгового закладу дивом вижила. Будівля практично повністю зруйнована.

Тіла загиблих деблокували з-під завалів, поранену жінку госпіталізували.

"Ворог свідомо б'є по тому, що має бути безпечним для життя. Щирі співчуття всім, хто сьогодні втратив близьких. Бережіть себе", — написав чиновник.

Російські війська продовжують нищити прифронтову Сумську область. У ніч 8 грудня окупанти завдали удару дронами по Охтирці, внаслідок чого було пошкоджено житлову багатоповерхівку.

У результаті двох постраждалих госпіталізували — вони під наглядом медиків, ще п'ятьом надали допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Водночас ЗС РФ продовжують і далі вибивати українську енергетику. У ніч на 11 грудня Кременчук у Полтавській області вкотре зазнав масованого обстрілу з боку Росії, у місті прогриміли десятки вибухів. Під атаками опинилися енергетичні та промислові об'єкти, проте обійшлося без постраждалих.

