У Тернополі зносять будинок, у який влучила російська ракета (фото)

У Тернополі демонтують дев'ятиповерхівку по вулиці Василя Стуса, 8, зруйновану російською ракетою 19 листопада 2025 року, що вбила десятки людей.

Навколо будівлі встановлено огорожу, а розбір конструкцій здійснюють фахівці зі спецтехнікою, повідомили в Тернопільській міській раді.

Влада на основі експертного висновку визнала дев'ятиповерхівку непридатною для відновлення, тому й ухвалили рішення про те, щоб знести її.

"Ухвалені рішення відкривають можливість прискореного отримання грошової компенсації для мешканців зруйнованого будинку в рамках державної програми "єВідновлення", – пояснили в мерії.

Отримані кошти можна буде використати для придбання нового житла.

Фото: Мерiя Тернополя

Фото: Мерiя Тернополя

Фото: Мерiя Тернополя

Фото: Мерiя Тернополя

У будинку, демонтаж якого планують закінчити до кінця року, була 51 квартира. Усі, хто втратив житло, можуть ознайомитися з інформацією про компенсацію на сайті міськради.

Друга пошкоджена багатоповерхівка, по вулиці 15 Квітня, 31 чекає на капітальний ремонт, заявили в мерії.

Удар по багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада: деталі

19 листопада під час масштабної атаки ЗС РФ по Україні російська ракета влучила в багатоквартирний будинок у Тернополі, зруйнувавши кілька поверхів і вбивши щонайменше 38 людей, зокрема 8 дітей. Тіла двох загиблих виявили 8 грудня.

Ще десятки жителів дістали травми різного ступеня тяжкості. Три дорослих людини досі вважаються зниклими безвісти.

Експерти встановили, що в будинок влучила ракета Х-101, виготовлена в четвертому кварталі цього року.

Один із мешканців багатоповерхівки втратив під час удару всю свою сім'ю: дружину, шестирічну доньку і півторарічного сина. Фотографії невтішного батька з білою труною сина на руках потрясли весь світ.

