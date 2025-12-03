Битва за їжу: у Тернополі підлітки постраждали в тисняві за суші-сендвічами (фото, відео)

У Тернополі на Театральному майдані під час роздачі місцевим блогером безкоштовних суші-сендвічів утворилася тиснява, внаслідок якої кілька людей травмовані.

Рекламуючи компанію з виготовлення суші, 20-річний блогер Макс Рідний запропонував глядачам, серед яких переважно були молодь і діти, суші-сендвічі. Охочих отримати безкоштовну їжу було так багато, що утворилася тиснява, повідомили в поліції Тернопільської області.

Підлітки штовхали один одного в гонитві за сендвічами, унаслідок чого двоє дівчат дістали переломи та були госпіталізовані.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Як пише інформагентство "20 хвилин" із посиланням на заступницю директора Центру екстреної медичної допомоги Ганну Мончак, о 15.25 на лінію 103 надійшов виклик на Театральну площу.

"Диспетчеру повідомили, що там багато дітей і підлітків, і утворився натовп. Постраждала 12-річна дівчинка. У неї садно на обличчі та гостра реакція на стрес. Стан потерпілої задовільний. Її швидкою доставили в обласну дитячу лікарню", — розповіла вона.

Місцеві та всеукраїнські пабліки вже облетіли кадри "битви за їжу". У коментарях один із користувачів написав, що був на роздачі, і йому зламали руку. За його (або її) словами, блогер кинув сендвічі в натовп у пакеті, "як свиням".

Один із постраждалих підлітків поділився фотографією руки в гіпсі

Інші ж почали захищати Макса, зазначивши, що він спершу попросив усіх стати в ряд, а не кидатися на їжу, створюючи хаос.

Зазначимо, що напередодні інциденту Рідний і ще два блогери з Тернополя оголосили триденний челендж, під час якого вони пообіцяли роздати 300 суші-сендвічів (по 100 кожен) у різних локаціях міста.

Наступна така акція запланована на п'ятницю біля Західноукраїнського національного університету, а фінальна — у приміщенні закладу, який і рекламує свій продукт, на неділю.

Три тернопільські блогери рекламували суші-бар

Блогер поки що ніяк не коментував того, що трапилося.

