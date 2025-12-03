Битва за еду: в Тернополе подростки пострадали в давке за суши-сэндвичами (фото, видео)

В Тернополе на Театральной площади во время раздачи местным блогером бесплатных суши-сэндвичей образовалась давка, в результате которой несколько людей получили увечья.

Рекламируя компанию по изготовлению суши, 20-летний блогер Макс Ридный предложил зрителям, среди которых преимущественно были молодежь и дети, суши-сэндвичи. Желающих получить бесплатную еду было так много, что образовалась давка, сообщили в полиции Тернопольской области.

Подростки толкали друг друга в погоне за сэндвичами, в результате чего две девушки получили переломы и были доставлены в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как пишет информагентство "20 минут" со ссылкой на заместителя директора Центра экстренной медицинской помощи Анну Мончак, в 15.25 на линию 103 поступил вызов на Театральную площадь.

Відео дня

"Диспетчеру сообщили, что там много детей и подростков, и образовалась толпа. Пострадала 12-летняя девочка. У нее ссадина на лице и острая реакция на стресс. Состояние потерпевшей удовлетворительное. Ее скорой доставили в областную детскую больницу", – рассказала она.

Местные и всеукраинские паблики уже облетели кадры "битвы за еду". В комментариях один из пользователей написал, что был на раздаче, и ему сломали руку. По его (или ее) словам, блогер бросил сэндвичи в толпу в пакете, "как свиньям".

Один из пострадавших подростков поделился фотографией руки в гипсе

В свою очередь другие начали защищать Макса, отметив, что он сначала попросил всех стать в ряд, а не кидаться на еду, создавая хаос.

Отметим, что накануне инцидента Ридный и еще два блогера из Тернополя объявили трехдневный челлендж, в ходе которого они пообещали раздать 300 суши-сэндвичей (по 100 каждый) в разных локациях города.

Следующая такая акция запланирована на пятницу возле Западноукраинского национального университета, а финальная – в помещении заведения, которое и рекламирует свой продукт, на воскресенье.

Три тернопольских блогера рекламировали суши-бар Фото: Скрин видео

Блогер пока никак не комментировал случившееся.

