"Съела русскоязычных детей": Гончаренко публично поссорился с блогершей Мандзюк

Украинская блогерша Елена Мандзюк сделала противоречивое заявление о русскоязычных детях. После этого нардеп Алексей Гончаренко назвал ее "невменяемой".

Звезда сети пошутила, что съела трех воображаемых русскоязычных детей. Она подводила итоги последних месяцев и давала оценку своим действиям.

Елена Мандзюк "съела русскоязычных детей"

В частности, Елена за последнее время снялась в шоу "Зрадники", сходила на свидание, что долго себе не позволяла, снова начала ругаться, закрыла сборы для военных на более чем четыре миллиона гривен, неожиданно сделала новую татуировку. Более того, она "съела русскоязычных детей".

"Я съела трех воображаемых русскоязычных детей. И это 10 из 10. Здесь даже без комментариев", — сказала блогерша с улыбкой.

Депутат Алексей Гончаренко отреагировал на ее заявления и назвал блогершу "невменяемой". В свою очередь Мандзюк обозвала его лохом, который защищает все российское в Украине.

"Мы все стали забывать, что Елена Мандзюк невменяемая, но она решила всем это напомнить. И на скриншоте не шутки про русских. Она буквально придумывает такой "прикол" про тех детей Украины, которые подпали под эту "категорию". Я вот не понимаю, такие шутки, это уже болезнь? Или все еще тупой хайп? Или тупой хайп и болезнь одновременно? P.S. Ну и приятно видеть адекватных отписчиков Елены, которые отваливаются с бешеной скоростью после ее очередных перлов", — написал Гончаренко в Threads.

Елена Мандзюк отреагировала на критику Алексея Гончаренко Фото: Instagram

"Леша, и тебя съем, прячься на россии где-то подальше", — ответила Лена.

Реакция украинцев

В комментариях пользователи сети с негативом отреагировали на слова Гончаренко. Не обошлось и здесь без юмора:

"Мы стали забывать, что Гончаренко черт, который не отдает долг тестю из газпрома".

"Гончаренко, сколько ты сборов закрыл за последнее время? Какое ты тупое создание".

"Святая обязанность каждого украинца есть русских детей. Очень жаль, Алексей, что вы язык выучили, в патриота перекрасились, а тут недоработочка".

"Господин Гончаренко, объясните за Ваше "вменяемое" стремление до полномасштабного сделать русский вторым государственным".

