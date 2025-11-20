Елена Мандзюк лечилась у психиатра: "Больно так, что не передать"

Украинская блогерша Елена Мандзюк год проходила лечение у психиатра. У нее была депрессия, которая перетекала из средней в тяжелую форму.

Своим опытом лечения ментального здоровья Елена поделилась в Instagram 20 ноября. А поклонники ее поддержали.

Елена Мандзюк лечилась у психиатра

"Я была в терапии год. Я работала с психиатром год. И сегодня я завершила этот этап. Когда-то, когда мне поставили диагноз депрессия, которая перетекает из средней в тяжелую форму, я имела смелость рассказать об этом здесь. Тогда я хотела поддержать тех, кто так же падает в темноту, кто не понимает, что с ним. Кому страшно, кто боится попросить помощь", — отметила блогерша из Хмельницкого.

Елена вспомнила, что тогда вместо поддержки получила насмешки, хейт, оскорбления.

"Люди, зная, что я в тяжелейшем состоянии, позволяли писать мне, как бы мне "лучше закончить жизнь". И это было больно так, что не передать", — написала звезда соцсетей.

Відео дня

Мандзюк отметила, что депрессия — это не плохое настроение, не апатия, не "устала". Депрессия в тяжелых формах — это когда внутри нет ни одного светлого сценария, когда хочется просто исчезнуть и отсутствует желание даже существовать. Когда мозг искажает реальность так, что человек не видит смысла ни в чем, даже в собственных детях. И она это пережила.

"И все равно я сейчас здесь, потому что пошла к врачу, потому что приняла лечение, потому что не стеснялась антидепрессантов, потому что работала в терапии каждую неделю", — добавила блогерша.

Елена Мандзюк лечилась у психиатра Фото: Instagram

В частности, Елена попросила подписчиков обращаться за помощью к профессиональным врачам. Она подчеркнула, что антидепрессанты это не слабость.

Напомним, Фокус ранее писал

Певица Анастасия Приходько заявила, что Елена Мандзюк из-за своей радикальной позиции по языковому вопросу может спровоцировать в Украине гражданскую войну. Она назвала звезду соцсетей "вершительницей судеб".

Блогершу раскритиковали через минуту молчания.

Кроме того, Елена Мандзюк, чтобы показать свою проукраинскую позицию, надела свитшот с изображением Степана Бандеры в поездку в Польшу.