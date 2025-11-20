Олена Мандзюк лікувалася в психіатра: "Боляче так, що не передати"
Українська блогерка Олена Мандзюк рік проходила лікування у психіатра. Вона мала депресію, яка перетікала із середньої у важку форму.
Своїм досвідом лікування ментального здоровʼя Олена поділилася в Instagram 20 листопада. А прихильники її підтримали.
Олена Мандзюк лікувалася в психіатра
"Я була в терапії рік. Я працювала з психіатром рік. І сьогодні я завершила цей етап. Колись, коли мені поставили діагноз депресія, яка перетікає з середньої у важку форму, я мала сміливість розповісти про це тут. Тоді я хотіла підтримати тих, хто так само падає в темряву, хто не розуміє, що з ним. Кому страшно, хто боїться попросити допомогу", — зазначила блогерка з Хмельницького.
Олена пригадала, що тоді замість підтримки отримала насмішки, хейт, образи.
"Люди, знаючи, що я в найважчому стані, дозволяли писати мені, як би мені "краще закінчити життя". І це було боляче так, що не передати", — написала зірка соцмереж.
Мандзюк наголосила, що депресія — це не поганий настрій, не апатія, не "втомилась". Депресія у важких формах — це коли всередині немає жодного світлого сценарію, коли хочеться просто зникнути і відсутнє бажання навіть існувати. Коли мозок перекручує реальність так, що людина не бачить сенсу ні в чому, навіть у власних дітях. І вона це пережила.
"І все одно я зараз тут, тому що пішла до лікаря, тому що прийняла лікування, тому що не соромилась антидепресантів, тому що працювала в терапії щотижня", — додала блогерка.
Зокрема, Олена попросила підписників звертатися по допомогу до фахових лікарів. Вона наголосила, що антидепресанти це не слабкість.
