Олена Мандзюк лікувалася в психіатра: "Боляче так, що не передати"

Українська блогерка Олена Мандзюк рік проходила лікування у психіатра. Вона мала депресію, яка перетікала із середньої у важку форму.

Своїм досвідом лікування ментального здоровʼя Олена поділилася в Instagram 20 листопада. А прихильники її підтримали.

Олена Мандзюк лікувалася в психіатра

"Я була в терапії рік. Я працювала з психіатром рік. І сьогодні я завершила цей етап. Колись, коли мені поставили діагноз депресія, яка перетікає з середньої у важку форму, я мала сміливість розповісти про це тут. Тоді я хотіла підтримати тих, хто так само падає в темряву, хто не розуміє, що з ним. Кому страшно, хто боїться попросити допомогу", — зазначила блогерка з Хмельницького.

Олена пригадала, що тоді замість підтримки отримала насмішки, хейт, образи.

"Люди, знаючи, що я в найважчому стані, дозволяли писати мені, як би мені "краще закінчити життя". І це було боляче так, що не передати", — написала зірка соцмереж.

Відео дня

Мандзюк наголосила, що депресія — це не поганий настрій, не апатія, не "втомилась". Депресія у важких формах — це коли всередині немає жодного світлого сценарію, коли хочеться просто зникнути і відсутнє бажання навіть існувати. Коли мозок перекручує реальність так, що людина не бачить сенсу ні в чому, навіть у власних дітях. І вона це пережила.

"І все одно я зараз тут, тому що пішла до лікаря, тому що прийняла лікування, тому що не соромилась антидепресантів, тому що працювала в терапії щотижня", — додала блогерка.

Олена Мандзюк лікувалася в психіатра Фото: Instagram

Зокрема, Олена попросила підписників звертатися по допомогу до фахових лікарів. Вона наголосила, що антидепресанти це не слабкість.

Нагадаємо, Фокус раніше писав

Співачка Анастасія Приходько заявила, що блогерка Олена Мандзюк через свою радикальну позицію щодо мовного питання може спровокувати в Україні громадянську війну. Вона назвала зірку соцмереж "вершителькою доль".

Блогерку розкритикували через хвилину мовчання.

Крім того, Олена Мандзюк, щоб показати свою проукраїнську позицію, одягнула світшот із зображенням Степана Бандери у поїздку до Польщі.