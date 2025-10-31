"Ніхто не звернув на це увагу": Приходько назвала, хто "веде Україну до громадянської війни"

Українська співачка Анастасія Приходько заявила, що блогерка Олена Мандзюк через свою радикальну позицію щодо мовного питання може спровокувати в Україні громадянську війну. Вона назвала зірку соцмереж "вершителькою доль".

Артистка пояснила в інтерв'ю Наталії Влащенко, що саме через мовне питання буде тривати розкол українського суспільства.

Приходько заговорила про громадянську війну

"Мені здається, такі як Мандзюк і з нею разом ведуть нашу країну до громадянської війни. Може, і грубо говорю. Але це моє враження таке. Це "Чому не державною?" зʼявилося в 2022 році в червні. Просто ніхто не звернув на це увагу. Коли було дуже багато ботів під постами людей, які говорили російською. Кожна людина вирішила, що вона вершитель доль. Мені не подобається, коли мене намагаються змінити, поламати, змусити щось робити. Я не розумію, кому мені треба щось доводити і для чого", — заявила Приходько.

Відео дня

Анастасія Приходько Фото: prykhodko_official / Instagram

Крім того, вона додала, що її діти спілкуються російською мовою.

Наразі Олена Мандзюк не прокоментувала заяву Приходько.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Мовна обмудсменка Олена Івановська склала акт і протоколи через порушення закону про мову на скандальну блогерку Анну Алхім.

Анастасія Приходько знову перейшла на російську у своїх соціальних мережах. Люди у коментарях засудили артистку та показали своє невдоволення її рішенням.

Крім того, Олена Мандзюк, щоб показати свою проукраїнську позицію, одягнула світшот із зображенням Степана Бандери у поїздку до Польщі.