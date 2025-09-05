Анастасія Приходько знову перейшла на російську мову (фото)
Українська співачка Анастасія Приходько знову перейшла на російську у своїх соціальних мережах. Люди у коментарях засудили артистку та показали своє невдоволення її рішенням.
Зірка естради 4 вересня написала допис в Instagram російською мовою. Зокрема, саме цю мову вона використала і для stories. Про це стало відомо із її сторінки у цій соціальній мережі.
Йдеться про публікації Приходько про її стосунки з чоловіком.
"Ми з першого класу разом по життю, сьогодні вже 12 років офіційно! Якщо треба буде — я в мить віддам своє життя за тебе! Ти мій світ! І іншого мені не треба!", — написала вокалістка російською.
Реакції людей
Користувачі Instagram вибухнули обуренням:
- "Як можна писати мовою агресора, ви ж, пані Анастасія, сидите в підвалі від русні, і пишете російською, вам не соромно?????";
- "Я вибачаюсь. Чому мовою рашки?";
- "У побуті кожен спілкується, як хоче. Але просувати мову ворога публічно, коли тисячі людей гинуть, це дно. Раніше була кращої думки про Анастасію";
- "Неприродно послуговуватись мовою агресора. Ба більше, нести її в маси, намагатись надавати їй якогось статусу, захищати, просувати її в будь-який спосіб. Це якісь триндець, немає слів, бʼють, вбивають, а вона на язикє окупантів та нелюдів пише. Відписуюсь";
- "Ніколи Ви не виглядали розумною, цей допис російською ще раз підкреслює Вашу дурість".
Однак є і ті, хто підтримав Анастасію. Більшою мірою це люди, які теж спілкуються російською мовою.
Зазначимо, що співачка перейшла на українську мову на своїх сторінках у соціальних мережах з початку повномасштабного вторгнення, тобто в 2022 році. З того часу вона намагалась робити публікації українською.
