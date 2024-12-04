"Я не винна, що мені все викладали російською": Приходько заступилася за мову РФ (відео)

На думку української співачки, після 2014 року з'явилася когорта людей, які почали нав'язувати українську мову усім іншим. Тому тепер вона вирішила дати інтерв'ю російською, аби підтримати "своїх громадян".

Не потрібно нав'язувати українську мову іншим людям, тим паче, що незабаром приїде багато людей з Курахового, Куп'янська та Покровська, які не знають державної мови України. Про це в інтерв'ю Наталії Влащенко заявила українська співачка Анастасія Приходько.

"Я не винна в тому, що коли я навчалася у школі імені Лисенка, мені все викладали російською. Не винна, що політики не займалися просуванням української культури. Я спокійно спілкувалася російською. У 2014 році особисто для себе вирішила, що я зобов'язана знати українську мову, якщо захищаю інтереси своєї країни. Але я не повинна нав'язувати її іншим", — сказала Приходько.

Вона наголосила, що для неї той, хто має паспорт громадянина України, є українцем. Проте усі, хто порушує мовне питання та закликає переходити на українську, на думку Приходько, сіють розбрат в народі та намагаються його розсварити.

За словами співачки, після 2014 року з'явилася когорта людей, які почали нав'язувати українську усім, що погіршило ситуацію в Україні.

"Чому я вирішила сьогодні записати інтерв'ю російською? Щоб підтримати своїх громадян, які мають український паспорт. Бо зараз багато людей приїде з Курахового, Куп'янська, Покровська, а там половина не знає української. І що, мені відвернутися? Я не маю права, бо зараз війна. Кожен має протягти одне одному руку допомоги, а не постійно принижувати, ображати, цькувати, змушувати щось робити", — зазначила Приходько.

Водночас вона наголосила, що кожен громадянин повинен знати українську, але вже якою мовою спілкуватись — це його особиста справа.

"Не ображайте одне одного, бо ви не знаєте, як караван може повернутись. Тому що та людина, яка просила у вас допомоги російською мовою з паспортом України, а ви від нього відвернулись, Господь все побачить і вийде так, що ви від нього потім будете залежати", — наголосила Приходько.

Нагадаємо, 2 грудня Анастасія Приходько насмішила зал спілкуванням із фанаткою.

6 жовтня влада Молдови заборонила концерт Анастасії Приходько через абревіатуру назви вечірки "NU EC". Влада інтерпретувала її як "Ні ЄС".