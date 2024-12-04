Під Кураховим російські солдати здаються в полон: більшість із новоприбулих, — Волошин

За словами спікера ОСУВ Назара Волошина, російські окупанти віддають перевагу життю в полоні, оскільки в іншому разі командири їх назад посилають "штурмувати посадки".

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" російські війська тільки за минулий тиждень втратили близько 9 тисяч осіб особового складу. А за останні 10 днів приблизно 50 окупантів здалися в полон. Про це 4 грудня розповів речник ОСУВ Назар Волошин.

За його словами, російські солдати вважають за краще зберегти собі життя і обирають полон, оскільки в іншому разі вони після повернення в частину знову повертаються штурмувати позиції Сил оборони.

"Окупанти, здаючись у полон, обирають життя в полоні. Адже коли вони повертаються у свої підрозділи до своїх командирів, їм ставлять умови — або ми тебе знищимо, або ти повертаєшся далі штурмувати посадки", — розповів Волошин.

Він зазначив, що більшість із тих, хто вважає за краще скласти зброю, — це ті солдати, яких було мобілізовано нещодавно.

"Більшість тих, хто здається в полон, — це свіжомобілізовані та щойно засуджені. Є рідкісні випадки, коли у тих, хто зараз потрапляє в полон, від оголошення вироку до полону — менше ніж місяць", — зазначив спікер.

Також Волошин коротко розповів про оперативну обстановку на одній із найгарячіших ділянок фронту. За його словами, на Курахівському напрямку ситуація складна — минулої доби противник 44 рази намагався прорвати рубежі української оборони.

Для росіян важливо вирівняти лінію фронту, оскільки це дасть змогу перегрупуватися, вивести частину підрозділів для поповнень і зібрати ресурси для подальшого наступу.

Загалом на Покровському, Курахівському та Тимчасовому напрямках ЗС РФ стягують резерви й продовжують штурмувати позиції ЗСУ, застосовуючи артилерію.

Нагадаємо, за повідомленнями Сил спеціальних операцій ЗСУ, українські бійці в Курській області взяли в полон російських морських піхотинців. У полон потрапили кілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ.