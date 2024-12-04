Под Курахово российские солдаты сдаются в плен: большинство из новоприбывших, — Волошин

По словам спикера ОСГВ Назара Волошина, российские оккупанты предпочитают жизнь в плену, так как в противном случае командиры их обратно посылают "штурмовать посадки".

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российские войска только за прошедшую неделю потеряли около 9 тысяч человек личного состава. А за последние 10 дней примерно 50 оккупантов сдались в плен. Об этом 4 декабря рассказал спикер ОСГВ Назар Волошин.

По его словам, российские солдаты предпочитают сохранить себе жизнь и выбирают плен, поскольку в противном случае они по возвращении в часть вновь возвращаются штурмовать позиции Сил обороны.

"Оккупанты, сдаваясь в плен, выбирают жизнь в плену. Ведь когда они возвращаются в свои подразделения к своим командирам, им ставят условия — либо мы тебя уничтожим, либо ты возвращаешься дальше штурмовать посадки", — рассказал Волошин.

Он отметил, что большинство из тех, кто предпочитает сложить оружие — это те солдаты, которые были мобилизованы недавно.

"Большинство сдающихся в плен это свежемобилизованные и только что осужденные. Есть редкие случаи, когда у тех, кто сейчас попадает в плен от оглашения приговора в плен — меньше месяца", — отметил спикер.

Также Волошин кратко рассказал об оперативной обстановке на одном из самых горячих участков фронта. По его словам, на Кураховском направлении ситуация сложная — за прошедшие сутки противник 44 раза пытался прорвать рубежи украинской обороны.

Для россиян важно выровнять линию фронта, поскольку это даст возможность перегруппироваться, вывести часть подразделений для пополнений и собрать ресурсы для дальнейшего наступления.

В целом на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях ВС РФ стягивают резервы и продолжают штурмовать позиции ВСУ, применяя артиллерию.

Напомним, по сообщениям Сил специальных операций ВСУ, украинские бойцы в Курской области взяли в плен российских морских пехотинцев. В плен попали несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.