"Я не виновата, что мне все преподавали на русском": Приходько вступилась за язык РФ (видео)

По мнению украинской певицы, после 2014 года появилась когорта людей, которые начали навязывать украинский язык всем остальным. Поэтому теперь она решила дать интервью на русском, чтобы поддержать "своих граждан".

Не нужно навязывать украинский язык другим людям, тем более, что вскоре приедет много людей из Курахово, Купянска и Покровска, которые не знают государственного языка Украины. Об этом в интервью Наталье Влащенко заявила украинская певица Анастасия Приходько.

"Я не виновата в том, что когда я училась в школе имени Лысенко, мне все преподавали на русском. Не виновата, что политики не занимались продвижением украинской культуры. Я спокойно общалась на русском. В 2014 году лично для себя решила, что я обязана знать украинский язык, если защищаю интересы своей страны. Но я не должна навязывать его другим", — сказала Приходько.

Она подчеркнула, что для нее тот, кто имеет паспорт гражданина Украины, является украинцем. Однако все, кто поднимает языковой вопрос и призывает переходить на украинский, по мнению Приходько, сеют раздор в народе и пытаются его рассорить.

По словам певицы, после 2014 года появилась когорта людей, которые начали навязывать украинский всем, что ухудшило ситуацию в Украине.

"Почему я решила сегодня записать интервью на русском? Чтобы поддержать своих граждан, которые имеют украинский паспорт. Потому что сейчас много людей приедет из Курахово, Купянска, Покровска, а там половина не знает украинского. И что, мне отвернуться? Я не имею права, потому что сейчас война. Каждый должен протянуть друг другу руку помощи, а не постоянно унижать, оскорблять, травить, заставлять что-то делать", — отметила Приходько.

В то же время она подчеркнула, что каждый гражданин должен знать украинский, но уже на каком языке общаться — это его личное дело.

"Не обижайте друг друга, потому что вы не знаете, как караван может вернуться. Потому что тот человек, который просил у вас помощи на русском языке с паспортом Украины, а вы от него отвернулись, Господь все увидит и получится так, что вы от него потом будете зависеть", — подчеркнула Приходько.

Напомним, 2 декабря Анастасия Приходько насмешила зал общением с фанаткой.

6 октября власти Молдовы запретили концерт Анастасии Приходько из-за аббревиатуры названия вечеринки "NU EC". Власти интерпретировали ее как "Нет ЕС".