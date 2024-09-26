Власти Молдовы запретили концерт Анастасии Приходько, — СМИ

6 октября в Кишиневе в клубе Club Skal должен состояться концерт известной украинской певицы Анастасии Приходько. Столица Молдовы пестрела рекламными плакатами и афишами предстоящего мероприятия под названием "National University Empire Club". Однако неожиданно для многих власти Молдовы приняли решение запретить концерт Приходько. По информации молдавских пабликов в Telegram, самой певице и ее коллективу грозит запрет на въезд в Молдову, передают"Факты".

По информации журналистов, основная причина запрета якобы кроется в аббревиатуре названия вечеринки "NU EC". По информации источников, власти интерпретировали ее как "Нет ЕС", то есть "Нет Европейскому союзу". Хотя на румынском языке "Нет ЕС" пишется как "NU EU". А это значит, что аббревиатура никак не соответствует интерпретации официального Кишинева, несмотря на политические взгляды Анастасии Приходько.

Украинская певица, говорится в тексте материала, ранее отличилась своими высказываниями о вступлении Украины в ЕС. Видео со своими размышлениями она опубликовала в TikTok. В частности, певица выступила против Евроинтеграции. Приходько заявила, что "они сами начали эту историю, не спрашивая нас. Сами ее продолжают, сами это все делают". Под словом "сами" она, вероятно, имела в виду власть.

Журналисты уточняют, что на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о евроинтеграции, концерты Анастасии Приходько якобы могут стать политическим инструментом, поскольку вопрос вступления Молдовы в ЕС остается важным для правящей партии. Референдум в Молдове запланирован на 20 октября.

Как пишут молдавские паблики, на сегодня концерт отменен, а вся рекламная кампания прекращена — в Кишиневе сняли все афиши и остановили реализацию билетов. Сама певица удалила анонс мероприятия со своих страниц в соцсетях, и теперь ее паблики молчат, но на сайте певицы анонс концерта до сих пор размещен.

По информации молдавских Telegram-каналов, Служба безопасности и информации Молдовы провела допросы всех причастных к организации концерта, в том числе рекламных операторов и представителей муниципалитета Кишинева, которые разрешили проведение и размещение рекламы выступления.