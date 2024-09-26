Влада Молдови заборонила концерт Анастасії Приходько, — ЗМІ

6 жовтня в Кишиневі в клубі Club Skal має відбутися концерт відомої української співачки Анастасії Приходько.

Столиця Молдови рясніла рекламними плакатами й афішами майбутнього заходу під назвою "National University Empire Club". Однак несподівано для багатьох влада Молдови ухвалила рішення заборонити концерт Приходько. За інформацією молдавських пабліків у Telegram, самій співачці та її колективу загрожує заборона на в'їзд до Молдови, передають "Факти".

За інформацією журналістів, основна причина заборони нібито криється в абревіатурі назви вечірки "NU EC". За інформацією джерел, влада інтерпретувала її як "Ні ЄС", тобто "Ні Європейському союзу". Хоча румунською мовою "Ні ЄС" пишеться як "NU EU". А це означає, що абревіатура ніяк не відповідає інтерпретації офіційного Кишинева, попри політичні погляди Анастасії Приходько.

Українська співачка, йдеться в тексті матеріалу, раніше відзначилася своїми висловлюваннями щодо вступу України до ЄС. Відео зі своїми роздумами вона опублікувала в TikTok. Зокрема, співачка виступила проти Євроінтеграції. Приходько заявила, що "вони самі почали цю історію, не питаючи нас. Самі її продовжують, самі це все роблять". Під словом "самі" вона, ймовірно, мала на увазі владу.

Журналісти уточнюють, що на тлі майбутніх президентських виборів і референдуму про євроінтеграцію, концерти Анастасії Приходько нібито можуть стати політичним інструментом, оскільки питання вступу Молдови до ЄС залишається важливим для правлячої партії. Референдум у Молдові заплановано на 20 жовтня.

Як пишуть молдавські пабліки, на сьогодні концерт скасовано, а всю рекламну кампанію припинено — у Кишиневі зняли всі афіші та зупинили реалізацію квитків. Сама співачка видалила анонс заходу зі своїх сторінок у соцмережах, і тепер її пабліки мовчать, але на сайті співачки анонс концерту досі розміщений.

За інформацією молдавських Telegram-каналів, Служба безпеки та інформації Молдови провела допити всіх причетних до організації концерту, зокрема рекламних операторів і представників муніципалітету Кишинева, які дозволили проведення і розміщення реклами виступу.