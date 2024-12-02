"Мужчины не танцуют": певица Приходько насмешила зал общением с фанаткой (видео)

На концерте с программой "На ветрах" певица Анастасия Приходько пригласила на сцену свою маленькую фанатку, которая захотела снять ТікТок-видео. Пока девочка настраивала телефон, артистка пыталась ее успокоить.

Певица Анастасия Приходько насмешила зрителей на своем концерте с программой "На ветрах". Она в шутливом тоне пообщалась со своей юной фанаткой, которая вышла на сцену, чтобы записать ТікТок со звездой. Историю с этой ситуацией певица распространила в своих историях на Instagram-странице, поделившись видео, которое сняла одна из зрительниц в зале.

Пока девочка настраивала телефон, артистка пыталась ее успокоить.

"Я боюсь тебя больше, чем ты меня. Знай это. Потому что ты хочешь заставить меня танцевать. А мужчины не танцуют. Ну, давай, позорь тетю Настю уже до конца", — сказала Анастасия Приходько.

Девочка показала певице видео, которое хотела записать. Певица была несколько шокирована, что рассмешило зрителей в зале.

"То, что я говорила о взаимодействии со зрителями. Девочка захотела снять TikTok", — подписала автор видео juliia.chorbadzhy.

Напомним, что 6 октября власти Молдовы запретили концерт Анастасии Приходько из-за аббревиатуры названия вечеринки "NU EC". Власти интерпретировали ее как "Нет ЕС". Служба безопасности и информации Молдовы провела допросы всех причастных к организации концерта, в частности рекламных операторов и представителей муниципалитета Кишинева, которые разрешили проведение и размещение рекламы выступления.