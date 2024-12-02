"Чоловіки не танцюють": співачка Приходько насмішила зал спілкуванням із фанаткою (відео)

На концерті із програмою "На вітрах" співачка Анастасія Приходько запросила на сцену свою маленьку фанатку, яка забажала зняти ТікТок-відео. Поки дівчинка налаштовувала телефон, артистка намагалася її заспокоїти.

Співачка Анастасія Приходько насмішила глядачів на своєму концерті з програмою "На вітрах". Вона у жартівливому тоні поспілкувалася із своєю юною фанаткою, яка вийшла на сцену, щоб записати ТікТок із зіркою. Історію з цією ситуацією співачка поширила у своїх історіях на Instagram-сторінці, поділившись відео, яке зафільмувала одна з глядачок у залі.

Поки дівчинка налаштовувала телефон, артистка намагалася її заспокоїти.

"Я тебе більше боюся, ніж ти мене. Знай це. Тому що ти хочеш мене змусити танцювати. А чоловіки не танцюють. Ну давай, ганьби тітку Настю вже до кінця", — сказала Анастасія Приходько.

Дівчинка показала співачці відео, яке хотіла записати. Співачка була дещо шокована, що розсмішило глядачів у залі.

"Те, що я казала про взаємодію з глядачами. Дівчинка захотіла зняти TikTok", — підписала авторка відео juliia.chorbadzhy.

Нагадаємо, що 6 жовтня влада Молдови заборонила концерт Анастасії Приходько через абревіатуру назви вечірки "NU EC". Влада інтерпретувала її як "Ні ЄС". Служба безпеки та інформації Молдови провела допити всіх причетних до організації концерту, зокрема рекламних операторів і представників муніципалітету Кишинева, які дозволили проведення й розміщення реклами виступу.