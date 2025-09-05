Анастасия Приходько снова перешла на русский язык (фото)

Украинская певица Анастасия Приходько снова перешла на русский в своих социальных сетях. Люди в комментариях осудили артистку и показали свое недовольство ее решением.

Звезда эстрады 4 сентября написала сообщение в Instagram на русском языке. В частности, именно этот язык она использовала и для stories. Об этом стало известно с ее страницы в этой социальной сети.

Речь идет о публикациях Приходько о ее отношениях с мужем.

"Мы с первого класса вместе по жизни, сегодня уже 12 лет официально! Если надо будет — я в миг отдам свою жизнь за тебя! Ты мой мир! И другого мне не надо!", — написала вокалистка на русском.

Приходько перешла на русский язык Фото: Instagram Анастасії Приходько

Реакции людей

Пользователи Instagram разразились негодованием:

"Как можно писать на языке агрессора, вы же, госпожа Анастасия, сидите в подвале от русни, и пишете на русском, вам не стыдно?????";

"Я извиняюсь. Почему на языке рашки?";

"В быту каждый общается, как хочет. Но продвигать язык врага публично, когда тысячи людей гибнут, это дно. Раньше была лучшего мнения об Анастасии";

"Неестественно пользоваться языком агрессора. Более того, нести его в массы, пытаться придавать ему какой-то статус, защищать, продвигать его любым способом. Это какой-то триндец, нет слов, бьют, убивают, а она на языке оккупантов и нелюдей пишет. Отписываюсь";

"Никогда Вы не выглядели умной, это сообщение на русском еще раз подчеркивает Вашу глупость".

Однако есть и те, кто поддержал Анастасию. В большей степени это люди, которые тоже общаются на русском языке.

Отметим, что певица перешла на украинский язык на своих страницах в социальных сетях с начала полномасштабного вторжения, то есть в 2022 году. С тех пор она пыталась делать публикации на украинском.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В конце 2024 года Приходько вступилась за язык Российской Федерации.

В июне 2025 артистка заявила, что возвращает весь русскоязычный репертуар.

Кроме того, Анастасия ответила на упреки, почему ее муж не на фронте.