"Мне омбудсмен разрешил": Приходько заявила, что возвращает весь русскоязычный репертуар

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что возвращает весь свой русскоязычный репертуар, поскольку языковой омбудсмен Тарас Кремень якобы лично ей разрешил это делать.

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Таким образом Приходько отреагировала на новость о том, что Верку Сердючку не накажут за исполнение песен на русском. Скриншотом новости певица поделилась в своем Инстаграм.

Приходько сторис Фото: скриншот

"Ну что, дорогие друзья, возвращаю весь русскоязычный репертуар", — отметила Приходько в сторис.

Впоследствии певица уточнила, что нет никаких претензий лично к Андрею Данилко, который играет Верку Сердючку, поскольку сама росла на его песнях. Она пояснила, что петь русские песни ей якобы разрешил Тарас Кремень.

"Мені омбудсмен дозволив співати! Закрыли тему! Ба більше, Виктор Цой не запрещен — шах и мат!", — написала Приходько в сторис, намеренно чередуя то украинский то русский языки.

Сторис Анастасии Приходько

Напомним, 27 июня Тарас Кремень отреагировал на скандал с русскоязычным выступлением Верки Сердючки в Киеве и заявил, что закон не запрещает исполнение песен на других языках, в частности на русском, если речь идет о творчестве граждан Украины.

В июне в сети начали распространяться видео с концерта Верки Сердючки, который проходил в Киеве и во время которого звучали русскоязычные песни ("Ха-ра-шо" и "Дольче габана"). В команде Андрея Данилко отрицали, что тот выступал на русском.