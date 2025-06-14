На Верку Сердючку написали официальную жалобу за пение на русском языке: все подробности

Украинский теле- и радиоведущий Виктор Дяченко пожаловались языковому омбудсмену на концерт Верки Сердючки, где артистка пела на русском языке.

Related video

По словам активиста, 13 июня на территории города Киева состоялось событие с использованием русскоязычных песен в концертной программе Verka Serduchka & Band. "Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве", — написал он на своей странице в Facebook.

Концерт Сердючки состоялся в столичном загородном комплексе Osocor Residence. Некоторые из своих песен Андрей Данилко исполнил на языке оригинала, то есть на русском.

В комментариях под постом Виктора Дяченко началась дискуссия. Кое-кто поблагодарил его за защиту украинского языка. Другие обвинили в раздувании скандала на ровном месте.

"Сразу скажу, что я украиноязычный, как и тысячи других, был вчера на концерте. Это не значит, что кто-то там ждет "российскую армию в Киеве", к чему такие крайности? Мы были там, в первую очередь из-за беззаботных песен нашего мирного детства. Не надо преследовать за язык песен, если человек помогает стране, платит налоги и донатит, это ведет нас в радикализм, который никогда никому не приносил пользы. К тому же вчера перед концертом, на аукционе, было собрано 240 тысяч гривен на нужды ВСУ и есть большая вероятность, что в т.ч. от русскоязычных граждан", — высказался Сергей Муравский.

Причина жалобы

Жалоба Дяченко основывается на моратории столичных депутатов на "публичное использование русскоязычного культурного продукта". Фактически запрет не действует, поэтому на улицах города часто можно услышать контент российских исполнителей.

Впрочем, публичное исполнение песен на русском языке, по словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, не содержит признаков нарушения законодательства.

"Если это песня авторского исполнения, если этот певец не запрещен, если он является гражданином Украины и песня есть в официальном репертуаре, то — не запрещено", — отметил Тарас Кремень и подчеркнул, русский язык в Украине не запрещен.

Позиция Андрея Данилко

Сам Данилко не считает, что разговаривает на "языке агрессора". Артист признает, что государственный язык должен быть украинским — и это необходимо для страны. Но выступает против тотальных запретов в плане языка, особенно в музыке и повседневном общении.

Верка Сердючка продолжает петь на русском языке Фото: Eurovision.tv

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Сердючка высказалась о Ziferblat на Евровидении-2025. Звезда эмоционально поддержала украинских участников — группу Ziferblat.