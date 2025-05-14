"Потом сойдем с ума": Сердючка высказалась о Ziferblat на Евровидении-2025

Во время своего концерта за рубежом, который совпал с днем первого полуфинала Евровидения-2025, Верка Сердючка (сценический образ Андрея Данилко) эмоционально поддержала украинских участников — группу Ziferblat.

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На видео, распространенном в Instagram, за спиной артистки заметно изображение украинских конкурсантов с призывом голосовать за них.

Сердючка посвятила часть своего выступления упоминанию об Украине на международном песенном конкурсе, а музыканты ее коллектива даже импровизировано исполнили фрагмент конкурсной песни Ziferblat — Bird of Pray, что вызвало громкие овации публики.

Верка Сердючка с мамой Фото: Instagram

Среди прочего Сердючка отметила яркие сценические костюмы участников группы.

"У меня такая просьба… Это очень ответственно, возьмите себя в руки, потом будем сходить с ума. Сейчас идет первый полуфинал Евровидения-2025. Я вас очень прошу, давайте поддержим наших ребят. Знаете, если бы у меня были такие костюмы, как у них, я бы первое место выиграла! Давайте их поддержим. Мы выучили фрагмент песни. Голосуйте!" — обратилась к зрителям Сердючка в своем фирменном стиле.

Верка Сердючка и Евровидение

Андрей Данилко представлял Украину на песенном конкурсе Евровидение-2007 в Хельсинки с песней Dancing Lasha Tumbai. Это выступление стало одним из самых ярких и обсуждаемых в истории конкурса.

В финале, который состоялся 12 мая 2007 года, Сердючка выступила под 18-м номером. Ее энергичная песня сочетала элементы евродэнса и фолка. Образ артистки включал серебристый костюм со звездой на голове и номером "69" на спине, это добавляло выступлению эпатажности.

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В результате звезда украинской эстрады заняла второе место, набрав 235 баллов, уступив лишь представительнице Сербии (Марии Шерифович), которая победила с песней Molitva.

Скандал с россиянами

Песня Верки Сердючки вызвала споры из-за фразы Lasha Tumbai, которая звучала пророчески как Russia Goodbye ("Россия, прощай"). Данилко объяснял, что это вымышленное словосочетание, однако российские СМИ и политики перекрутили фразу, обвинив исполнителя в политической ангажированности. После полномасштабного вторжения Сердючка публично заявила, что отныне намеренно будет петь исключительно Russia Goodbye.

Напомним, ранее Фокус опубликовал список участников, которые пробились в финал Евровидения-2025.

Во время трансляции первого полуфинала Евровидения-2025 организаторы вспомнили ярких представителей Украины, которые выступали в разные годы. Певица Jerry Heil вместе с другими исполнителями перепела бессмертный хит Селин Дион.