Первый полуфинал "Евровидения-2025": прошла ли Украина в гранд-финал

13 мая 2025 года в Базеле, Швейцария, состоялся первый полуфинал 69-го песенного конкурса "Евровидение-2025". По результатам первого этапа соревнований было выбрано путем голосования 10 стран из 15, которые пройдут в гранд-финал песенного конкурса.

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Фокус посмотрел трансляцию "Евровидения-2025" и представляет результаты первого полуфинала.

Одним из лидеров предпочтений зрителей стала группа KAJ из Швеции, которой букмекеры прогнозируют победу в "Евровидении-2025". Песня Bara Bada Bastu, исполненная на шведском языке, стала первой за 27 лет композицией на родном языке страны в конкурсе. Ее юмористический и зажигательный характер получил положительные отзывы как в Швеции, так и в Финляндии. Критики отметили ее привлекательность для аудитории всех возрастов, особенно для детей.

В финале национального отбора Melodifestivalen 2025 группа KAJ получила рекордное количество голосов — более 4,3 млн, что стало самым высоким показателем в истории конкурса.

В общем первый полуфинал "Евровидения-2025" был представлен 15 странами: Исландия, Польша, Словения, Эстония, Украина, Швеция, Порртугалия, Новергия, Бельгия, Азейбарджан, Сан-Марино, Албания, Нидерланды, Хорватия и Кипр.

В первом полуфинале также выступила Украина, которую представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Результаты первого полуфинала "Евровидения-2025": кто прошел в гранд-тур

Скриншот | объявление результатов первого полуфинала "Евровидения-2025"

В гранд-тур, по результатам голосования, проходит 10 участников из 15 стран, которые приняли участие в первом полуфинале "Евровидения-2025". Это следующие страны:

Норвегия;

Албания;

Швеция;

Исландия;

Нидерланды;

Польша;

Сан-Марино;

Эстония;

Португалия;

Украина.

Испания, Италия и Швейцария автоматически проходят в финал "Евровидения-2025".

Напомним, что известно обо всех песнях из первого полуфинала "Евровидения-2025", которые участники исполнили 13 мая.

Также Фокус писал о выступлении украинской группы Ziferblat на сцене "Евровидения-2025" в Базеле.