Первый полуфинал "Евровидения-2025": прошла ли Украина в гранд-финал
13 мая 2025 года в Базеле, Швейцария, состоялся первый полуфинал 69-го песенного конкурса "Евровидение-2025". По результатам первого этапа соревнований было выбрано путем голосования 10 стран из 15, которые пройдут в гранд-финал песенного конкурса.
Фокус посмотрел трансляцию "Евровидения-2025" и представляет результаты первого полуфинала.
Одним из лидеров предпочтений зрителей стала группа KAJ из Швеции, которой букмекеры прогнозируют победу в "Евровидении-2025". Песня Bara Bada Bastu, исполненная на шведском языке, стала первой за 27 лет композицией на родном языке страны в конкурсе. Ее юмористический и зажигательный характер получил положительные отзывы как в Швеции, так и в Финляндии. Критики отметили ее привлекательность для аудитории всех возрастов, особенно для детей.
В финале национального отбора Melodifestivalen 2025 группа KAJ получила рекордное количество голосов — более 4,3 млн, что стало самым высоким показателем в истории конкурса.
В общем первый полуфинал "Евровидения-2025" был представлен 15 странами: Исландия, Польша, Словения, Эстония, Украина, Швеция, Порртугалия, Новергия, Бельгия, Азейбарджан, Сан-Марино, Албания, Нидерланды, Хорватия и Кипр.
В первом полуфинале также выступила Украина, которую представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Результаты первого полуфинала "Евровидения-2025": кто прошел в гранд-тур
В гранд-тур, по результатам голосования, проходит 10 участников из 15 стран, которые приняли участие в первом полуфинале "Евровидения-2025". Это следующие страны:
- Норвегия;
- Албания;
- Швеция;
- Исландия;
- Нидерланды;
- Польша;
- Сан-Марино;
- Эстония;
- Португалия;
- Украина.
Испания, Италия и Швейцария автоматически проходят в финал "Евровидения-2025".
Напомним, что известно обо всех песнях из первого полуфинала "Евровидения-2025", которые участники исполнили 13 мая.
Также Фокус писал о выступлении украинской группы Ziferblat на сцене "Евровидения-2025" в Базеле.