Перший півфінал "Євробачення-2025": чи пройшла Україна у гранд-фінал

13 травня 2025 року в Базелі, Швейцарія, відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025". За результатами першого етапу змагань було обрано шляхом голосування 10 країн з-поміж 15, які пройдуть до гранд-фіналу пісенного конкурсу.

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Фокус подивився трансляцію "Євробачення-2025" та представляє результати першого півфіналу.

Одним із лідерів вподобань глядачів став гурт KAJ зі Швеції, якому букмекери прогнозують перемогу у "Євробаченні-2025". Пісня Bara Bada Bastu, виконана шведською мовою, стала першою за 27 років композицією на рідній мові країни в конкурсі. Її гумористичний та запальний характер отримав схвальні відгуки як у Швеції, так і в Фінляндії. Критики відзначили її привабливість для аудиторії різного віку, особливо для дітей.

У фіналі національного відбору Melodifestivalen 2025 гурт KAJ отримав рекордну кількість голосів — понад 4,3 млн, що стало найвищим показником в історії конкурсу.

Загалом перший півфінал "Євробачення-2025" було представлено 15 країнами: Ісландія, Польща, Словенія, Естонія, Україна, Швеція, Порртугалія, Новергія, Бельгія, Азейбарджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія та Кіпр.

У першому півфіналі також виступила Україна, яку представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Результати першого півфіналу "Євробачення-2025": хто пройшов у гранд-тур

Скріншот | оголошення результатів першого півфіналу "Євробачення-2025"

У гранд-тур, за результатами голосування, проходить 10 учасників з-поміж 15 країн, які взяли участь у першому півфіналі "Євробачення-2025". Це наступні країни:

Норвегія;

Албанія;

Швеція;

Ісландія;

Нідерланди;

Польща;

Сан-Марино;

Естонія;

Португалія;

Україна.

Іспанія, Італія та Швейцарія автоматично проходять у фінал "Євробачення-2025".

Нагадаємо, що відомо про всі пісні з першого півфіналу "Євробачення-2025", які учасники виконали 13 травня.

Також Фокус писав про виступ українського гурту Ziferblat на сцені "Євробачення-2025" в Базелі.