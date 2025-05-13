Гурт Ziferblat на сцені "Євробачення-2025" у Швейцарії: повний виступ (відео)

У першому півфіналі "Євробачення-2025" виступив гурт Ziferblat, який цього року представляє Україну у швейцарському Базелі.

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Фокус розповідає, що відомо про виступ, який можна було побачити в прямому ефірі.

Від України виступив гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray під номером 5. Загалом Україна, за ставками букмекерів, може посісти на "Євробаченні-2025" 14-те місце. У першому півфіналі — пʼяте.

Даниїл Лещинський (вокаліст) вийшов на сцену в яскраво-рожевому костюмі з глибоким вирізом, масивним поясом та декоративним серцем на грудях.

Валентин Лещинський обрав синій костюм із сорочкою на ґудзиках та маленьким перевернутим сердечком під шиєю.

Федір Ходаков зʼявився в яскраво-блакитному вбранні із сорочкою на ґудзиках.

Образи для колективу створив відомий український дизайнер Іван Фролов, який раніше працював з такими артистами, як Джамала, Тіна Кароль та гурт Tvorchi.

До тріо приєдналися три бек-вокалістки у блискучих золотих брючних костюмах, що доповнюють загальну концепцію виступу.

Зі сцени після виконання своєї пісні українці подякували публіці.

Ziferblat Фото: Скріншот

Нагадаємо, учасникам Ziferblat поставили запитання: чи є війна в Україні перевагою на конкурсі "Євробачення". Музиканти не розгубилися і гідно відповіли.

Фокус також писав про першу репетицію Ziferblat на сцені "Євробачення-2025". У номері намагалися зберегти стилістику 70-х, адже артисти мають комфортно почуватися на сцені.