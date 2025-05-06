Перша репетиція на сцені "Євробачення-2025" позаду: як виглядатиме номер Ziferblat (відео)

Під час Нацвідбору гурт виступав у костюмах більш офіційного стилю в фіолетових тонах, а сцена була прикрашена зеленню й квітами. Однак європейська сцена побачить номер у зовсім іншій концепції.

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Деталями з місця подій поділились 6 травня у "Суспільному".

Номер Ziferblat буде без квітів

У місті Базель (Швейцарія) вже активно готуються до цьогорічного "Євробачення". Представники України — гурт Ziferblat — вже провели першу репетицію на великій сцені. За новими правилами фільмувати виступ було заборонено, але стали відомі деякі деталі.

Режисеркою номера стала Марія Коростельова, яка раніше працювала з гуртами Kazka, Krutь, The Erised та Fo Sho. Вона також режисувала номери для Нацвідбору, 8 сезону "Голосу Країни", "Танців з зірками" тощо.

Коростельова поділилась, що надихалася українськими легендами й міфами, а також образом солов’я, який "як символ, як метафора, який співає щодня, і так пробуджує новий день". Вона пояснила, що у багатьох оповіданнях пташку намагалися ув’язнити в клітці або вбити, але його пісня продовжувала линути. Так само лине українська пісня нині, яку продовжують чути у світі.

У номері намагалися зберегти стилістику 70-х, адже артисти мають комфортно почуватися на сцені. Тож режисерка також відштовхувалася "від айдентики, від ДНК, бренду Ziferblat".

Виступ Ziferblat на Нацвідборі запам’ятався глядачам синьо-фіолетовими тонами, класичного стилю костюмами та сценою, вкритою зеленню. Артисти співали, стоячи серед трави та квітів. Однак європейські глядачі побачать зовсім іншу концепцію номера.

Український дизайнер і засновник бренду Frolov Іван Фролов пояснив, що за задумом режисерки, квітів і зелені як декорацій не буде. Однак ця деталь отримала своє продовження у костюмах артистів, які теж виглядають зовсім інакше.

Символізм нових костюмів Ziferblat

Нові костюми для гурту створив Фролов. Він раніше одягав як іноземних зірок, наприклад Бейонсе, Сабріну Карпентер, Дуа Ліпу, Måneskin, так і наших, зокрема гурт Tvorchi, Джамалу та Тіну Кароль.

Серед унікальних елементів — панкові пояси з металевими елементами та кристалами Swarovski, а також вишивка мальв, створена художницею Наталкою Сойко. Ці мальви і є елементом, в якому збереглися квіти з початкового задуму. Однак якщо раніше зелень проростала безпосередньо на сцені, тепер квітнутимуть лише костюми.

"Мальва є дуже особливою квіткою для українців — вона уособлює тему переродження", — підкреслив дизайнер.

У виборі кольорів Фролов відштовхувався від номера та смаків самих артистів. Однак задум полягав у тому, щоб кожен виділявся на сцені й мав моноколір як власний символ.

Фото костюма соліста Ziferblat Даниїла Лещинського Фото: Instagram @eurovision

"Я до останнього дуже переживав, як костюми запрацюють на сцені. Тому що справжнє світло і звук ми не могли протестувати ніде. І коли побачили перший тестовий дубль, то з усією командою аж видихнули, хоча ще багато чого потрібно допрацювати. Костюми працюють", — зізнався дизайнер.

Він розповів, що у музикантів та беквокалісток буде спільний елемент — серце. При цьому реалізований він по-різному: у соліста Даниїла Лещинського це буде спеціальна прикраса, у гітариста Валентина Лещинського у формі серця вигинатиметься комір сорочки, а беквокалістки матимуть прикраси на корсетах.

"Вони не зі справжнього дзеркала, а зроблені так, як раніше робили в середньовіччі дзеркала. Це метал, який відполірований до блиску дзеркального. І це теж певний символізм тих сил духу, які у нас є. Наші серця відображають все, що відбувається у світі, але їх неможливо розбити", — підкреслив Фролов.

Фото костюма соліста Ziferblat Даниїла Лещинського Фото: Instagram @eurovision

Нагадаємо, після презентації нові костюми гурту Ziferblat спровокували цілі баталії у соцмережах. Комусь яскраві й неординарні образи здалися недоречними, інші ж фанати "Євробачення" високо оцінили закладений в одяг символізм та його оригінальність.

Однією з беквокалісток Ziferblat стала співачка Христина Старикова, яка раніше брала участь у шоу "Голос країни". 4 травня ЗС РФ обстріляли рідне їй місто Мирноград, під ударом опинився будинок артистки.