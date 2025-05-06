Ziferblat на "Євробачення-2025" одягнули в костюми Фролова: реакція мережі (фото)

Український гурт Ziferblat, який представляє Україну на "Євробаченні-2025" у Базелі, презентував свої сценічні костюми, викликавши жваве обговорення в соціальних мережах.

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Фокус розповідає, що відомо про представників України та їхні образи.

Ziferblat костюми на Євробаченні-2025: стиль 70-х і гламур

Образи для колективу створив відомий український дизайнер Іван Фролов, який раніше працював з такими артистами, як Джамала, Тіна Кароль та гурт Tvorchi.

Стиль і натхнення

Костюми гурту Ziferblat натхненні модою 1970-х років, поєднуючи ретро-естетику з сучасними елементами. Основні риси образів включають:

Яскраві кольори : фуксія, бірюза та електрик.

: фуксія, бірюза та електрик. Широкі штани-кльош : характерна риса стилю 70-х.

: характерна риса стилю 70-х. Блискучі деталі та вишивка : додають гламурного акценту.

: додають гламурного акценту. Фірмові елементи бренду FROLOV: зокрема, серце, яке стало візитівкою українського дизайнера.

Костюми гурту Ziferblat

Опис костюмів учасників Ziferblat

Даниїл Лещинський (вокаліст): вийде на сцену в яскраво-рожевому костюмі з глибоким вирізом, масивним поясом та декоративним серцем на грудях.

(вокаліст): вийде на сцену в яскраво-рожевому костюмі з глибоким вирізом, масивним поясом та декоративним серцем на грудях. Валентин Лещинський : обрав синій костюм з сорочкою на ґудзиках та маленьким перевернутим сердечком під шиєю.

: обрав синій костюм з сорочкою на ґудзиках та маленьким перевернутим сердечком під шиєю. Федір Ходаков: з'явиться у яскраво-блакитному вбранні із сорочкою на ґудзиках.

До них приєднаються три бек-вокалістки у блискучих золотих брючних костюмах, що доповнюють загальну концепцію виступу.

Реакція громадськості

Після презентації костюмів Ziferblat у соціальних мережах розгорілися дискусії. Деякі користувачі висловлюють захоплення сміливістю та оригінальністю образів, інші ж вважають їх надто епатажними та такими, що не відповідають очікуванням аудиторії.

"Дуже цікаво побачити нарешті повний кінцевий результат, костюми неймовірні, дуже дякуємо пану Фролову за таку роботу, це створює неповторну атмосферу і разом з закладеним символізмом в кожну деталь закохує ще сильніше в усю цю командну працю", "Дійсно несподівані наряди, вони просто шикарні", "Рожевий не підходить до пісні", "Я дуже люблю Україну, але шкода, що цей одяг не підійшов", — пишуть користувачі мережі.

Костюми гурту Ziferblat

Нагадаємо, росіяни обстріляли будинок Христини Старикової — беквокалістки гурту Ziferblat. Співачка показала наслідки ворожого удару 4 травня по її дому в Мирнограді Донецької області.

Також Фокус писав про суму витрат Ziferblat на "Євробачення-2025". Музикантам потрібні кошти як на конкурсний номер, так й на пре-паті, медійне просування, костюми та багато іншого, що загалом сягне близько 120 тисяч доларів.