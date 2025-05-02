"Ми дуже утискаємося": гурт Ziferblat зізнався, скільки коштів витрачає для участі у "Євробаченні"

На "Євробаченні-2025" Україну представить гурт Ziferblat: виконавці витрачають кошти як на конкурсний номер, так й на пре-паті, медійне просування, костюми та багато іншого, що загалом сягне близько 120 тисяч доларів. Суму, яка загалом має піти на участь у пісенному шоу, гурт називає "лайтовою".

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Про це учасники Ziferblat розповіли під час інтерв'ю, яке оприлюднила Раміна Есхакзай 1 травня на своєму YouTube-каналі.

В ексклюзивному інтервʼю Даниїл Лещинський, Валентин Лещинський та Федір Ходаков розповіли про витрати на підготовку до цьогорічного "Євробачення". Виконавці підкреслили, що відмовилися від тендеру "Суспільного", який могли провести для фінансування участь у пісенному шоу.

Натомість артисти самостійно обрали собі режисера-постановника. "Суспільне" при цьому не залишилося також осторонь — воно покриватиме частину витрат на роботу режисера. Також частково гроші надають спонсори.

"В нашому випадку ми шукали режисера – і це питання на нас. "Суспільне" залучено в процес фінансової допомоги, іншої різної організаційної допомоги – наскільки це можливо", — розповіли виконавці.

Однак на цьому витрати гурту Ziferblat на участь у "Євробаченні" не завершуються. Хлопці розповіли, що фінансових ресурсів вимагають також різноманітні пре-паті, одяг та просування медіа.

Загальні витрати гурту на участь у "Євробаченні" можуть складати орієнтовно 120-130 тисяч доларів, кажуть виконавці. Однак при цьому підкреслюють: представники інших країн витрачають набагато більше коштів.

"Коли люди пишуть: "Хай хлопці повеселяться за рахунок держави" — це абсурд", — кажуть у Ziferblat, підкреслюючи, що вечірки відбуваються їхнім коштом також.

Зазначимо, що 1 травня гурт Ziferblat вирушив з українською делегацією з Києва до Базеля. Вже через кілька днів, 3 травня, на виконавців чекає перша репетиція на St. Jakobshalle — головній сцені, де відбудеться цьогорічне "Євробачення".

Нагадаємо, 1 травня Фокус розповів, що варто знати про цьогорічний пісенний конкурс "Євробачення" та участь українського гурту Ziferblat у ньому.

10 березня Україна вкотре вирвалася вперед у ставках букмекерів на цьогорічне "Євробачення".