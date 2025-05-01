Ймовірний переможець, скандали та Ziferblat: що варто знати про "Євробачення-2025" (фото, відео)

"Євробачення-2025" обіцяє бути одним із найяскравіших шоу року. Півфінали заплановані на 13 та 15 травня, а гранд-фінал, де оберуть переможця, відбудеться 17 травня. Цьогоріч конкурс приймає Швейцарія — країна, яка перемогла у 2024 році.

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Пісня України на "Євробаченні-2025"

Україна бере участь у "Євробаченні" з 2003 року і вже тричі перемагала:

У 2004 — Руслана з Wild Dances,

з Wild Dances, У 2016 — Джамала з 1944,

з 1944, У 2022 — Kalush Orchestra зі Stefania. Тоді гурт відкрито звертався до світової спільноти зі сцени, закликаючи врятувати захисників Маріуполя.

Шанси України на перемогу в "Євробаченні-2025"

Станом на 1 травня гурту Ziferblat з піснею Bird of Pray букмекери дають четверте місце в першому півфіналі "Євробачення-2025". Загалом Україні пророкують 13-те місце в пісенному конкурсі.

Фото: Скріншот

Хто може перемогти на конкурсі "Євробачення-2025"

Цікаво, що вже тривалий час рейтинг букмекерів очолює Швеція, яка лише через кілька тижнів лідерства в таблиці презентувала конкурсну пісню. Країну представить гурт KAJ з композицією Bara Bada Bastu. Їхня пісня вже набрала понад 8 мільйонів переглядів на YouTube.

Пісня Швеції на "Євробаченні-2025"

Гурт Ziferblat — переможець Нацвідбору

Ziferblat ("Циферблат") — український музичний гурт, який складається з трьох учасників: Даниїла Лещинського (соліст), Валентина Лещинського (гітарист), Федора Ходакова (барабанщик). Музиканти з третього разу здобули перемогу на українському Нацвідборі і тепер повезуть свою пісню до Базеля.

Гурт Ziferblat Фото: ziferblat_band

Коли буде "Євробачення-2025"

Півфінали "Євробачення-2025" заплановані на 13 та 15 травня, а гранд-фінал, де оберуть переможця, відбудеться 17 травня. Україна виступить у першому ефірі.

Скандали на "Євробаченні-2025"

Пісня Мальти не пройшла цензуру через гру слів, у якій британці чують ненормативну лексику. Після скарг єврофанів Європейська мовна спілка (EBU) взялася за перевірку. Композиція Маріани Конте не пройшла цензуру. У пісні є слово, яке з мальтійської перекладається як "спів", проте в англійській співзвучне зі сленгом-лайкою.

Італія вимагає дискваліфікувати з "Євробачення-2025" представника Естонії TOMMY CASH. Італійців образило стереотипне зображення їхньої нації в пісні Espresso Macchiato. Втім, естонця наразі не виключили з учасників конкурсу.

Нагадаємо, на думку Потапа, перемогу в "Євробаченні-2025" здобуде представник Естонії TOMMY CASH. Репер навіть ставить 100 доларів на це.

Також Фокус детальніше писав про гурт Ziferblat, який представить Україну на "Євробаченні-2025" у Швейцарії. У 2019 році вони навіть брали участь у "Х-факторі", де заспівали композицію "Вночі".