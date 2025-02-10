Гурт Ziferblat переміг на Нацвідборі на "Євробачення-2025": що про них відомо (фото, відео)

До Швейцарії у травні "поїде" пісня "Bird of Pray", яку представили троє музикантів з гурту Ziferblat. Це друга, а фактично третя, їхня спроба перемогти в Нацвідборі.

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У ніч на 9 лютого українці обрали свого представника на "Євробаченні-2025", яке цього року приймає Швейцарія. Ним став гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Фокус розповідає, що відомо про музичне тріо.

Продюсерка Нацвідбору на "Євробачення-2025" Тіна Кароль висловилася про переможців пісенного конкурсу. Своїми враженнями від Ziferblat артистка поділилася в Instagram.

"Вітаю із заслуженою перемогою! Ви гідні, талановиті, надзвичайні! Успіхів! Завжди поруч", — написала співачка та продюсерка, показавши фото гурту під час виступу та з кубком.

Гурт Ziferblat Фото: ziferblat_band

Зокрема, Тіна Кароль показала, як дивиться на виступ гурту Ziferblat, який прийшов на Нацвідбір з піснею "Bird of Pray".

"Пишаюсь", — лаконічно написала продюсерка.

Тіна Кароль дивиться на виступ гурту Ziferblat Фото: ziferblat_band

Що відомо про гурт Ziferblat

Ziferblat ("Циферблат") — український музичний гурт, який складається з трьох учасників: Даниїла Лещинського (соліст), Валентина Лещинського (гітарист), Федора Ходакова (барабанщик). Саме вони "повезуть" пісню від України на "Євробачення-2025" у швейцарське місто Базель у травні.

Уже вдруге музиканти пройшли у фінал Нацвідбору. У 2024 році Ziferblat заспівав композицію "Place I Call Home", посівши друге місце. Раніше вони потрапляли у лонгліст конкурсу. Це сталося у 2023 році, проте тоді до фіналу не дійшли. Тобто це була третя спроба Ziferblat на Нацвідборі на "Євробачення".

Гурт Ziferblat

На Spotify гурт Ziferblat слухають понад 106 тисяч людей. На Instagram підписані майже 50 тисяч фоловерів.

За YouTube-каналому переможців Нацвідбору на "Євробачення-2025" стежать понад 30 тисяч прихильників.

"Ziferblat — це музика як спосіб синхронізації з іншими, у спільному контексті. Тільки місцевий час, а не спроби підрахувати, скільки часу минуло і скільки залишилося, — йдеться в описі каналу переможців конкурсу.

Гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray"

Гурт Ziferblat на "Х-факторі"

У 2019 році Ziferblat брали участь у "Х-факторі", де заспівали композицію "Вночі".

"Вони дуже дивні якісь. Але в цьому клас", — сказала Настя Каменських, яка сиділа тоді в журі.

Ziferblat на "Х-факторі"

Раніше в інтервʼю Фокусу музиканти розповідали, як працюють утрьох.

"Конфлікти — важлива частина творчого процесу, якщо щось створюють більше однієї людини. З них народжуються хороші ідеї. Морально це важко, але іноді варте того", — зазначив Валентин Лещинський.

Також учасники гурту Ziferblat говорили, що намагаються робити те, що подобається особисто їм.

"Так вийшло, що це знаходить відгук у інших людей. Це чудово", — сказав Валентин Лещинський.

Нагадаємо, як українські зірки відреагували на Нацвідбір на "Євробачення-2025".

Також Фокус писав про гонорари ведучих та журі Нацвідбору на "Євробачення-2025".