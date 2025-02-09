Продюсер розкрив гонорари ведучих та журі Нацвідбору на "Євробачення-2025" (відео)

Євген Фешак вважає, що цього року у Швейцарії переможе Ізраїль. А серед українського Нацвідбору його фавориткою стала FIЇNKA з піснею "Культура".

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Ведучий та генеральний продюсер "Люкс ФМ" Євген Фешак розкрив суму гонорару, який отримають ведучі та журі Нацвідбору на "Євробачення-2025". Про це він розповів у YouTube-шоу "ністиданісовісті".

Євген Фешак розкрив суму гонорарів ведучих та журі Нацвідбору

Ведучими Національного відбору на "Євробачення-2025" стали Маша Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та Василь Байдак. Місця журі зайняли Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко.

За словами Євгена Фешака, загалом на журі та ведучих цього року виділили один мільйон гривень.

"Якщо не помиляюсь, то на трьох ведучих і трьох журі, в журі в нас цього року Джамала, Танчинець і Go_A, то їм заплатять мільйон гривень на шістьох", — зазначив продюсер.

Його співведуча одразу підрахувала, що це приблизно 166 тисяч гривень для кожного.

Також Євген Фешак вважає, що цього року у Швейцарії переможе Ізраїль. А серед українського Нацвідбору його фавориткою стала FIЇNKA з піснею "Культура".

Тим часом Маша Єфросиніна зізналася, що цей Нацвідбір зовсім не порівнюється для неї з конкурсом 2022 року.

"Люди повернулись до людей …і цим назавжди запам’ятається мені Нац.відбір: панування неймовірної поваги один до одного на майданчику, за лаштунками та в усіх процесах. Відкриті посмішки та обійми, підтримка та вміння радіти за інших. Органіка та людяність в номерах, коментарях та діалогах. Вперше майже в кожен виступ учасники заклали соціальні меседжі — сучасні, тригерні та революційні", — написала телеведуча.

Нацвідбір 2025

Нагадаємо, гурт Ziferblat розповів в інтервʼю Фокусу про свою другу спробу на "Євробаченні".

Також Фокус писав про реакцію українських зірок на Нацвідбір-2025.