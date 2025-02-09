Продюсер раскрыл гонорары ведущих и жюри Нацотбора на "Евровидение-2025" (видео)

Евгений Фешак считает, что в этом году в Швейцарии победит Израиль. А среди украинского Нацотбора его фавориткой стала FIЇNKA с песней "Культура".

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Ведущий и генеральный продюсер "Люкс ФМ" Евгений Фешак раскрыл сумму гонорара, который получат ведущие и жюри Нацотбора на "Евровидение-2025". Об этом он рассказал в YouTube-шоу "ністиданісовісті".

Евгений Фешак раскрыл сумму гонораров ведущих и жюри Нацотбора

Ведущими Национального отбора на "Евровидение-2025" стали Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак. Места жюри заняли Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.

По словам Евгения Фешака, всего на жюри и ведущих в этом году выделили один миллион гривен.

"Если не ошибаюсь, то на трех ведущих и трех жюри, в жюри у нас в этом году Джамала, Танчинец и Go_A, то им заплатят миллион гривен на шестерых", — отметил продюсер.

Его соведущая сразу подсчитала, что это примерно 166 тысяч гривен для каждого.

Также Евгений Фешак считает, что в этом году в Швейцарии победит Израиль. А среди украинского Нацотбора его фавориткой стала FIЇNKA с песней "Культура".

Тем временем Маша Ефросинина призналась, что этот Нацотбор совсем не сравнивается для нее с конкурсом 2022 года.

"Люди вернулись к людям ... и этим навсегда запомнится мне Нац.отбор: господство невероятного уважения друг к другу на площадке, за кулисами и во всех процессах. Открытые улыбки и объятия, поддержка и умение радоваться за других. Органика и человечность в номерах, комментариях и диалогах. Впервые почти в каждое выступление участники заложили социальные месседжи — современные, триггерные и революционные", — написала телеведущая.

Нацотбор 2025

Напомним, группа Ziferblat рассказала в интервью Фокусу о своей второй попытке на "Евровидении".

Также Фокус писал о реакции украинских звезд на Нацотбор-2025.