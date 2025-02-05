Про конфлікти, сімейну справу та другу спробу на Євробаченні: Ziferblat в інтерв'ю Фокусу

Гурт Ziferblat — це історія про музику, братерство та експерименти. Музиканти різні за темпераментом, але разом створюють унікальний звук. Цього року вони вдруге потрапили до фіналу Нацвідбору на Євробачення і готові здивувати глядачів. Як розподіляють ролі в колективі, що роблять із конфліктами та якою бачать свою музику — читайте в інтерв'ю Фокусу.

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Коли музика стає сімейною справою, уникнути суперечок неможливо. Але для гурту Ziferblat це не перешкода, а рушійна сила творчості. Вони вдруге змагаються за право представити Україну на Євробаченні і вже мають головний урок від минулого досвіду: залишатися собою. Історія двох братів Федора та Данила — в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу.

Засновники гурту — рідні брати, і всі ви об'єднані спільною справою, але при цьому дуже різні. Як розділяєте ролі в колективі? Чи є у вас певні механізми для прийняття важливих рішень?

Федір: Кожен із нас робить те, що виходить у нього найкраще. Ми різні за темпераментом, за інтересами, тому вдало доповнюємо одне одного. Такий симбіоз зробив із нас класну команду.

Данило: Чіткого механізму немає, я б назвав це природною стихією. Ролі кожного з нас у колективі постійно змінюються.

Як вам вдається долати можливі конфлікти всередині групи?

Федір: Іноді сваримося, і це зазвичай трапляється під час написання музики. Але завжди йдемо одне одному назустріч, бо нас об'єднує важлива справа, заради якої ми й працюємо.

Данило: Не заперечую, ми можемо сваритися. Але коли замислюєшся над тим, що за 30 років ці сварки не матимуть жодного значення, а в сухому залишку буде тільки любов крізь час — заспокоюєшся і шукаєш компроміс.

Валентин: Конфлікти — важлива частина творчого процесу, якщо щось створюють більше однієї людини. З них народжуються хороші ідеї. Морально це важко, але іноді варте того.

група Ziferblat Фото: гурт Ziferblat

Яка головна ідея вашої творчості? Як вам хочеться, щоб люди сприймали пісні гурту Ziferblat?

Федір: Для мене головне — розкриватися з різних сторін, бути собою і виходити за межі загальноприйнятих стандартів. Експериментувати і завжди знаходити золоту середину. Я з дитинства найбільше люблю в піснях саме мелодійну складову, тому це і є фокусом у нашій творчості. А в якій це буде обгортці, вже залежить від досвіду та вподобань.

Данило: Для мене музика — це життєва подорож. Пісні мають бути чимось більшим, ніж позиція в чарті. Музика має бути історією, справжньою подією. Це, на мою думку, і є головною ідеєю наших пісень.

Валентин: Банально, але ми просто намагаємося робити те, що подобається особисто нам. Так вийшло, що це знаходить відгук у інших людей. Це чудово.

Як змінювалася ваша музика від початку кар'єри і донині? Які основні етапи творчого розвитку виділите?

Данило: Вона змінювалася відповідно до нашого дорослішання і професійного зростання. Вважаю, що в нас із братом було пізніше дозрівання, тому деякі етапи затягнулися. (Посміхається.) Я б зараз виділив такі три етапи: підлітковий рок-н-рол; помилковий поворот не туди під час навчання в університеті; особистісне дозрівання після 23 років.

Валентин: А мені ось якраз не здається, що був якийсь "помилковий поворот не туди". Усе йшло, як мало йти. Без цього ми б не були там, де ми зараз. Нас це вчило. У нас не було поруч наставника чи якогось керівника. Усе самі. Тому, на мою думку, такі помилки, які ми робили — це природно.

група Ziferblat Фото: гурт Ziferblat

У 2025 році ви берете участь у Національному відборі на Євробачення, і фактично це ваша друга спроба. Як ви дізналися, що потрапили в шортлист? Якими були ваші перші емоції?

Федір: Цього разу ми готувалися більш наполегливо. Записали три пісні й до останнього не могли визначитися, яку з них подавати. Опинитися у фіналі вдруге для нас було дуже приємно, це надихнуло. Але цього разу ми налаштовані більш рішуче.

Валентин: Насправді, фактично третя. До цього колись ми зупинялися на етапі "лонгліста". Але тим не менш, опинитися вдруге у фіналі — велика честь. Хоча ми для цього багато працюємо, воно ж не відбувається просто так. Це величезна праця.

Які основні уроки винесли з минулорічної участі в Нацвідборі та що б порадили зараз собі тодішнім?

Федір: Я порадив би собі більше цінувати і поважати всіх, хто залучений до процесу підготовки до участі в конкурсі. Тому що тепер розумію, яка це важка праця і відповідальність.

Данило: Урок перший і останній — фокусуватися тільки на собі, не розсіювати енергію на несуттєве.

Як виникла ідея пісні для Євробачення, на створення якої було витрачено майже півроку? Оскільки це не єдина композиція, яку ви розглядали як конкурсну, то за якими критеріями обрали персонального фаворита?

Федір: Основні критерії для пісні: додати більше спонтанності та емоцій. Цього разу композиція вийшла складнішою, але водночас вона цікавіша.

Данило: У нас було три пісні-кандидатки. На мою думку, кожна з них могла б гідно представити нас на конкурсі. Але ми обрали саме ту, що була ближчою кожному з нас саме на момент прийняття рішення.

Валентин: Так склалося, що ми обрали пісню саме мого авторства, цього разу. Можливо, і це зіграло роль, бо на момент ухвалення рішення ми були твердо впевнені, що потрібно щось зовсім інше, бути такими, якими глядачі та журі Нацвідбору нас ще не бачили.

група Ziferblat Фото: гурт Ziferblat

Чи є фаворити серед учасників Нацвідбору 2025? Як оцінюєте конкуренцію?

Данило: Є, але цього року я вже добре знаю про те, як складно готуватися кожному учаснику на етапі відбору. Тому через повагу до роботи людей не відповідатиму на це запитання.

Валя: Щось подобається більше, щось менше. Але нехай свого фаворита глядач обирає без підказок 8 лютого.

Як готуєтеся до виступу на Нацвідборі та до можливості представляти Україну на Євробаченні?

Федір: Нехай це буде сюрпризом. Тримаємо інтригу і запрошуємо всіх подивитися виступ 8 лютого під номером 9!

Данило: Основна підготовка — це вокал. Мене хвилює спів, деталі бек-вокалу. Наш номер — це вже робота великої кількості чудових людей, зараз я хотів би залишити це в тиші.

Свого часу на шоу "Х-Фактор" Ігор Кондратюк назвав вашу музику "чортівня". Чи образило це вас? Що б ви сьогодні відповіли йому?

Данило: Ні, мене це не образило. Навпаки, я кайфую від уміння Ігоря зіграти "поганого хлопця". Шоу — це бутафорія. Ми ж не зневажаємо актора, який чудово зіграв антагоніста в серіалі чи фільмі.

Валентин: Насправді так класно, що в певної аудиторії ця фраза вже стала "мемом".

Минулого року ви майже поїхали на Євробачення-2024. Не боїтеся, що знову не вдасться? Чи буде тоді третя спроба?

Федір: Сподіваюся, що цього разу нам усе вдасться. Звичайно, переживаємо, але нас це не зупиняє.

Данило: Так, ми хвилюємося, але впевнено крокуємо далі. Зараз наш фокус тільки на перемозі в нинішньому відборі.

Що зробите насамперед уранці 9 лютого?

Федір: Гарненько висплюся, а потім смачно поснідаю. Люблю свою рутину.

Данило: Як же я згоден із Федором! Я ще, напевно, сяду за поглиблену англійську. Бо раптом № 9 цього року буде щасливим? (Сміється.)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Мартиновська в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповіла про війну, стосунки з Володимиром Ярославським і новий сезон "МастерШеф".