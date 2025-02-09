"Заслужена перемога": українські зірки прокоментували Нацвідбір на "Євробачення-2025" (фото)

Юрко Юрченко зауважив, що під час трансляції мало згадували про війну. Тим часом Злата Огнєвіч вважає, що культура наразі "на часі".

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У ніч на 9 лютого українці обрали свого представника на "Євробаченні-2025", яке цього року приймає Швейцарія. Ним став гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Фокус зібрав реакцію зірок на Нацвідбір на пісенний конкурс.

Злата Огнєвіч

Українська співачка Злата Огнєвіч наголосила, що культура зараз "на часі".

"Дуже рада, що нарешті українському слухачеві потрібні стильні, цікаві, сучасні артисти з сучасною музикою", — сказала виконавиця.

Злата Огнєвіч зізналася, що її фаворитами були Маша Кондратенко, Ziferblat, MOLODI. Власне кажучи, серед них опинився і переможець.

Злата Огнєвіч

Андрій Данилко

Співак показав у сторіс себе ж на одному з попередніх Нацвідборів, коли він сказав фразу, яка вже стала мемом: "Давайте поскандалимо".

Цього року Данилко не був серед журі пісенного конкурсу, а свого часу його образ Вєрки Сердючки посів друге місце на "Євробаченні-2007".

У коментарі для ТСН музикант лаконічно прокоментував виступ переможців конкурсу та сам Нацвідбір: "Потужно".

Андрій Данилко

Христина Соловій

Співачка пригадала своє інтервʼю з Машею Єфросиніною, яке активно обговорювали в мережі.

"Краєм ока подивилась Нацвідбір. Скажу вам, що це було не так пристрасно, як навіть моя бесіда з Машею Єфросиніною", — написала Соловій.

Христина Соловій

Юрко Юрченко

Український музикант та військовий Юрко Юрченко зауважив, що під час чотиригодинної трансляції було мало заяв про війну.

"Не хочу виглядати занудою, але за всю трансляцію цієї місцевої "євродвіжушки" (в якій і я двічі був помічений, але при трошки інших обставинах) ні разу не прозвучало словосполучення ЗСУ! Збройні Сили України! Люди, які тримають зараз цю грішну Землю, щоб вона не зійшла остаточно з орбіти!" — написав Юрченко.

Зокрема, музикант висловив своє позитивне враження від учасників пісенного конкурсу, проте зізнався, що йому "не вистачило мурашок".

"Бо як і завжди – українська музика на висоті! Я завжди казав і зараз так вважаю, що Україна рано чи пізно стане новою музичною Меккою, як у свій час Англія", — зазначив Юрко Юрченко.

Юрко Юрченко

Катя Chilly

Українська співачка назвала Нацвідбір 2025 року одним з найпрофесійніших вокально. Виконавиця оцінила роботу з мікрофоном та майстерність голосів, відзначивши роботу продюсерки конкурсу Тіни Кароль. Водночас Chilly зазначила, що ведучі не мали можливості розкритися й використовували русизми. Співачка також високо оцінила переможців конкурсу Ziferblat.

"Я вважаю, заслужена перемога. Просто як побажання – через голос не створювати надлишковий потенціал і не напружуватися, щоб голос зміг розкрити об'єм. Не "битися" на сцені, а просто проявити своє чудо на сцені. Все інше від образу до постановки і власне самої музики, – клас… Ці хлопці вміють аналізувати слова майстрів і перетворювати їх в свою силу, це їх інструмент незламності, послідовності і праці, бо в них є ядро. Я хочу щоб у них все вийшло. Також хочу щоб буревій життя не зруйнував їх цілісність між собою. Вони підтримують один одного зсередини і кожен на своєму місці", — написала Катя Chilly.

Катя Chilly

Алан Бадоєв

Режисер Алан Бадоєв зробив репост допису про переможців конкурсу, написавши: "Це і є музика та її сила".

Алан Бадоєв

Зазначимо, що саме "Євробачення-2025" пройде у Швейцарії в травні.

Тімур Мірошниченко з гуртом Ziferblat

Нагадаємо, гурт Ziferblat розповів в інтервʼю Фокусу про свою другу спробу на "Євробаченні".

Раніше Фокус писав про ставки букмекерів на переможця в Нацвідборі.