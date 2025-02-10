Группа Ziferblat победила в Нацотборе на "Евровидение-2025": что о них известно (фото, видео)

В Швейцарию в мае "поедет" песня "Bird of Pray", которую представили трое музыкантов из группы Ziferblat. Это вторая, а фактически третья, их попытка победить в Нацотборе.

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В ночь на 9 февраля украинцы выбрали своего представителя на "Евровидения-2025", которое в этом году принимает Швейцария. Им стала группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Фокус рассказывает, что известно о музыкальном трио.

Продюсер Нацотбора на "Евровидение-2025" Тина Кароль высказалась о победителях песенного конкурса. Своими впечатлениями от Ziferblat артистка поделилась в Instagram.

"Поздравляю с заслуженной победой! Вы достойные, талантливые, необыкновенные! Успехов! Всегда рядом", — написала певица и продюсер, показав фото группы во время выступления и с кубком.

Группа Ziferblat Фото: ziferblat_band

В частности, Тина Кароль показала, как смотрит на выступление группы Ziferblat, которая пришла на Нацотбор с песней "Bird of Pray".

"Горжусь", — лаконично написала продюсер.

Тина Кароль смотрит на выступление группы Ziferblat Фото: ziferblat_band

Что известно о группе Ziferblat

Ziferblat ("Циферблат") — украинская музыкальная группа, которая состоит из трех участников: Даниила Лещинского (солист), Валентина Лещинского (гитарист), Федора Ходакова (барабанщик). Именно они "повезут" песню от Украины на "Евровидение-2025" в швейцарский город Базель в мае.

Уже во второй раз музыканты прошли в финал Нацотбора. В 2024 году Ziferblat спел композицию "Place I Call Home", заняв второе место. Ранее они попадали в лонглист конкурса. Это произошло в 2023 году, однако тогда до финала не дошли. То есть это была третья попытка Ziferblat на Нацотборе на "Евровидение".

Группа Ziferblat

На Spotify группу Ziferblat слушают более 106 тысяч человек. На Instagram подписаны почти 50 тысяч фолловеров.

За YouTube-каналом победителей Нацотбора на "Евровидение-2025" следят более 30 тысяч поклонников.

"Ziferblat — это музыка как способ синхронизации с другими, в общем контексте. Только местное время, а не попытки подсчитать, сколько времени прошло и сколько осталось, — говорится в описании канала победителей конкурса.

Группа Ziferblat с песней "Bird of Pray"

Группа Ziferblat на "Х-факторе"

В 2019 году Ziferblat участвовали в "Х-факторе", где спели композицию "Вночі".

"Они очень странные какие-то. Но в этом класс", — сказала Настя Каменских, которая сидела тогда в жюри.

Ziferblat на "Х-факторе"

Ранее в интервью Фокусу музыканты рассказывали, как работают втроем.

"Конфликты — важная часть творческого процесса, если что-то создают больше одного человека. Из них рождаются хорошие идеи. Морально это тяжело, но иногда стоит того", — отметил Валентин Лещинский.

Также участники группы Ziferblat говорили, что стараются делать то, что нравится лично им.

"Так получилось, что это находит отклик у других людей. Это замечательно", — сказал Валентин Лещинский.

Напомним, как украинские звезды отреагировали на Нацотбор на "Евровидение-2025".

Также Фокус писал о гонорарах ведущих и жюри Нацотбора на "Евровидение-2025".