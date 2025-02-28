"Ставлю сто доларів": Потап назвав переможця "Євробачення-2025", на його думку (фото, відео)
Фаворит Потапа має тісні звʼязки з росіянами. Наразі букмекери дають йому четверте місце.
Український репер та продюсер Потап вважає, що на "Євробаченні-2025" переможе представник Естонії TOMMY CASH з піснею Espresso Macchiato. Про це пише естонське видання limon.
Музикант зізнався, що особисто знайомий з представником Естонії на "Євробаченні-2025" і навіть готовий поставити сто доларів на його перемогу у травні.
"Він (TOMMY CASH, — ред.) приголомшлива, фантастична, дуже талановита людина. Я вважаю, що він зробив зараз божевільний прорив. Це супер креативний хлопець, і в його команді працюють наші друзі, яким я написав після його виступу на Eesti laul (естонський нацвідбір — ред.), що це фантастична пісня. Весь номер, ідея, весь арт, пов'язаний із піснею, яку зробив TOMMY CASH, це, звісно, фантастика. Я голосуватиму за неї! Я навіть більше скажу, ставлю сто доларів на те, що ця пісня виграє "Євробачення", — зазначив Потап.
Хто такий TOMMY CASH
Томас Таммеметс народився в Таллінні, столиця Естонії, у 1991 році. Він відомий своїми тісними звʼязками з росіянами, адже записував пісні з російськими гуртами, гастролював РФ і відвідував окупований Крим у 2021 році. А його номер на "Євробаченні-2025" ставить росіянка Аліна Пязок.
Нещодавно TOMMY CASH записав з ірландцем Йостом Кляйномом пісню про "мир", виявивши бажання "полетіти до Києва і поїхати до Москви".
Тим часом букмекери вважають, що "Євробачення-2025" може виграти Швеція. Український гурт Ziferblat, який буде представляти нашу країну з піснею Bird of Pray, наразі посідає 14 місце, а Естонія — 4.
Нагадаємо, Потап прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських.
Також Фокус писав про те, чому Потап живе в Барселоні під час війни в Україні.