"Ставлю сто доларів": Потап назвав переможця "Євробачення-2025", на його думку (фото, відео)

Фаворит Потапа має тісні звʼязки з росіянами. Наразі букмекери дають йому четверте місце.

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Український репер та продюсер Потап вважає, що на "Євробаченні-2025" переможе представник Естонії TOMMY CASH з піснею Espresso Macchiato. Про це пише естонське видання limon.

Пісня TOMMY CASH

Музикант зізнався, що особисто знайомий з представником Естонії на "Євробаченні-2025" і навіть готовий поставити сто доларів на його перемогу у травні.

"Він (TOMMY CASH, — ред.) приголомшлива, фантастична, дуже талановита людина. Я вважаю, що він зробив зараз божевільний прорив. Це супер креативний хлопець, і в його команді працюють наші друзі, яким я написав після його виступу на Eesti laul (естонський нацвідбір — ред.), що це фантастична пісня. Весь номер, ідея, весь арт, пов'язаний із піснею, яку зробив TOMMY CASH, це, звісно, ​​фантастика. Я голосуватиму за неї! Я навіть більше скажу, ставлю сто доларів на те, що ця пісня виграє "Євробачення", — зазначив Потап.

Хто такий TOMMY CASH

Томас Таммеметс народився в Таллінні, столиця Естонії, у 1991 році. Він відомий своїми тісними звʼязками з росіянами, адже записував пісні з російськими гуртами, гастролював РФ і відвідував окупований Крим у 2021 році. А його номер на "Євробаченні-2025" ставить росіянка Аліна Пязок.

Нещодавно TOMMY CASH записав з ірландцем Йостом Кляйномом пісню про "мир", виявивши бажання "полетіти до Києва і поїхати до Москви".

TOMMY CASH

Тим часом букмекери вважають, що "Євробачення-2025" може виграти Швеція. Український гурт Ziferblat, який буде представляти нашу країну з піснею Bird of Pray, наразі посідає 14 місце, а Естонія — 4.

Нагадаємо, Потап прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських.

Також Фокус писав про те, чому Потап живе в Барселоні під час війни в Україні.