"Ставлю сто долларов": Потап назвал победителя "Евровидения-2025", по его мнению (фото, видео)

Фаворит Потапа имеет тесные связи с россиянами. Сейчас букмекеры дают ему четвертое место.

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Украинский рэпер и продюсер Потап считает, что на "Евровидении-2025" победит представитель Эстонии TOMMY CASH с песней Espresso Macchiato. Об этом пишет эстонское издание limon.

Песня TOMMY CASH

Музыкант признался, что лично знаком с представителем Эстонии на "Евровидении-2025" и даже готов поставить сто долларов на его победу в мае.

"Он (TOMMY CASH, — ред.) потрясающий, фантастический, очень талантливый человек. Я считаю, что он сделал сейчас сумасшедший прорыв. Это супер креативный парень, и в его команде работают наши друзья, которым я написал после его выступления на Eesti laul (эстонский нацотбор — ред.), что это фантастическая песня. Весь номер, идея, весь арт, связанный с песней, которую сделал TOMMY CASH, это, конечно, фантастика. Я буду голосовать за нее! Я даже больше скажу, ставлю сто долларов на то, что эта песня выиграет "Евровидение", — отметил Потап.

Кто такой TOMMY CASH

Томас Таммеметс родился в Таллинне, столица Эстонии, в 1991 году. Он известен своими тесными связями с россиянами, ведь записывал песни с российскими группами, гастролировал РФ и посещал оккупированный Крым в 2021 году. А его номер на "Евровидении-2025" ставит россиянка Алина Пязок.

Недавно TOMMY CASH записал с ирландцем Йостом Кляйномом песню о "мире", изъявив желание "полететь в Киев и поехать в Москву".

TOMMY CASH

Между тем букмекеры считают, что "Евровидение-2025" может выиграть Швеция. Украинская группа Ziferblat, которая будет представлять нашу страну с песней Bird of Pray, пока занимает 14 место, а Эстония — 4.

Напомним, Потап прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских.

Также Фокус писал о том, почему Потап живет в Барселоне во время войны в Украине.