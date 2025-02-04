"Это благословенное место": Потап объяснил, почему во время войны живет в Барселоне (видео)

В Испании полгода назад открыли офис компании Mozgi Group, которую Потап переименовал в Mozgi International. На этом продюсер не планирует останавливаться.

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Украинский рэпер и продюсер Потап объяснил, почему выбрал для жизни Барселону. Об этом музыкант рассказал в своем Instagram.

Муж Насти Каменских признался, что испанский город довольно комфортный и атмосферный.

"Это благословенное место. Здесь сочетается море, музыка, культура, прекрасный аэропорт. Отсюда очень легко добраться куда угодно. Барселона — город творческих людей, поэтому именно здесь, друзья, я живу", — сказал в видео Алексей Потапенко.

В частности, он отметил, что уже прошло шесть месяцев, как в Барселоне открыли офис компании Mozgi Group, которую продюсер переименовал в Mozgi International.

"Празднуем полгода с момента открытия офиса MOZGI Internacional в Барселоне, небольшой анонс фотосессии и закулисья для известного мирового СМИ", — подписал ролик рэпер.

Потап

В частности, Потап планирует развивать карьеру и открыть офисы не только в Барселоне, но и в Майами и Лондоне.

"Здесь много профессиональной работы, и уже как полгода мы официально открыли офис в Барселоне, так что Mozgi Group стала Mozgi International", — сказал муж Насти Каменских.

Также из Испании легче работать с Латинской Америкой.

Украинский шоумен Алексей Потапенко недавно сменил псевдоним с Потапа на Slavic Balagan перед началом гастролей по городам США. Теперь рэпер позиционирует себя не как представителя Украины, а стран Восточной Европы.

Напомним, Потап обратился к фанатам, что вызвало волну хейта.

Также Фокус писал о реакции Насти Каменских на новый проект Потапа.