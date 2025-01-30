Потап обратился к фанатам и вызвал волну критики: детали (видео)

Потап, который недавно стал Славиком Балаганом, уже активно планирует концертную деятельность. Одним из первых новое амплуа рэпера на сцене увидит израильский город.

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Украинский рэпер Потап, который сейчас активно продвигает новый проект Slavic Balagan, пригласил на свой концерт в Израиле на русском языке, чем разозлил украинцев. Видео приглашения музыкант опубликовал в Instagram.

Муж Насти Каменских вскоре устроит шоу в израильском городе Хайфа. Сейчас же Потап активно рассказывает о предстоящем концерте. В соцсетях рэпер опубликовал ролик, в котором на ломаном английском призвал посетить его шоу.

Впрочем, пользователи обратили внимание на слова под постом. Там указывалась информация о концерте Славика Балагана на трех языках — английском, украинском и русском.

Потап пригласил на концерт в Израиле

"Потап в Хайфе вместе со Slavic Balagan! Внимание: этот концерт может вызвать экспрессивные танцы, неконтролируемые приступы смеха и внезапное желание надеть спортивный костюм", — написал музыкант.

Как отреагировали пользователи сети

"Надо срочно дуэт с винником и на подтанцовку влада яму", "Этот концерт может вызвать лишь рвотный рефлекс", "Испанский стыд", "Отбитое от реальности", — пишут подписчики Потапа в комментариях к ролику.

Сам рэпер критику пользователей сети пока не комментирует.

Напомним, Потап устроил дегустацию в испанском городе.

Также Фокус писал о реакции Насти Каменских на новый проект Потапа.