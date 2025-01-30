Потап звернувся до фанатів та викликав хвилю критики: деталі (відео)

Потап, який нещодавно став Славіком Балаганом, уже активно планує концертну діяльність. Одним з перших нове амплуа репера на сцені побачить ізраїльське місто.

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Український репер Потап, який наразі активно просуває новий проєкт Slavic Balagan, запросив на свій концерт в Ізраїлі російською мовою, чим розлютив українців. Відео запрошення музикант опублікував в Instagram.

Чоловік Насті Каменських незабаром влаштує шоу в ізраїльському місті Хайфа. Наразі ж Потап активно розповідає про майбутній концерт. У соцмережах репер опублікував ролик, у якому ламаною англійською закликав відвідати його шоу.

Втім, користувачі звернули увагу на слова під постом. Там вказувалася інформація про концерт Славіка Балагана трьома мовами – англійською, українською і російською.

Потап запросив на концерт в Ізраїлі

"Потап у Хайфі разом із Slavic Balagan! Увага: цей концерт може викликати експресивні танці, неконтрольовані напади сміху та раптове бажання вдягнути спортивний костюм", — написав музикант.

Як відреагували користувачі мережі

"Треба срочно дует з вінником і на подтанцовку влада яму", "Цей концерт може викликати лише рвотний рефлекс", "Іспанський сором", "відбите від реальності", — пишуть підписники Потапа в коментарях до ролика.

Сам репер критику користувачів мережі поки не коментує.

Нагадаємо, Потап влаштував дегустацію в іспанському місті.

Також Фокус писав про реакцію Насті Каменських на новий проєкт Потапа.