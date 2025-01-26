Потап у новому амплуа влаштував "дегустацію" в Іспанії (фото)

Шоумен Олексій Потапенко нещодавно змінив псевдонім з Потапа на Slavic Balagan. Тепер він позиціює себе не як представника України, а країн Східної Європи.

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Український репер Потап пропонував "дегустацію" в центрі Валенсії, Іспанія. Відео поділився користувач Instagram.

Він помітив музиканта в центрі Валенсії. Потап стояв з жовтим плакатом у своєму новому амплуа: червоному спортивному костюмі та з картатою сумкою, на якій був новий псевдонім репера Slavic Balagan. На плакаті писало: "Слов'янська дегустація".

"Друзі, дивіться, кого зустрів у центрі Валенсії", — сказав автор ролика, пожартувавши, що Потап також переїхав до іспанського міста.

Потап в Іспанії Фото: Скріншот

Шоумен Олексій Потапенко нещодавно змінив псевдонім з Потапа на Slavic Balagan перед початком гастролей містами США. Тепер репер позиціює себе не як представника України, а країн Східної Європи.

"Привіт, хлопці, це я, Slavic Balagan — ваш улюблений старший брат зі Східної Європи! Я тут для того, щоб розсмішити вас і забути всі ці дурні формальності Заходу, які заважають вам знайти справжнє щастя", — зазначив Потап після запуску нового проєкту.

На своїй новій сторінці в Instagram репер показав відео, на якому у червоному спортивному костюмі танцює на вулиці міста за кордоном.

Потап

Нагадаємо, колишня дружина Позитива відреагувала на нове амплуа Потапа.

Також Фокус писав про новий кліп Потапа (Славіка Балагана), присвячений Дональду Трампу.