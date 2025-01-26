Потап у новому амплуа влаштував "дегустацію" в Іспанії (фото)
Шоумен Олексій Потапенко нещодавно змінив псевдонім з Потапа на Slavic Balagan. Тепер він позиціює себе не як представника України, а країн Східної Європи.
Український репер Потап пропонував "дегустацію" в центрі Валенсії, Іспанія. Відео поділився користувач Instagram.
Він помітив музиканта в центрі Валенсії. Потап стояв з жовтим плакатом у своєму новому амплуа: червоному спортивному костюмі та з картатою сумкою, на якій був новий псевдонім репера Slavic Balagan. На плакаті писало: "Слов'янська дегустація".
"Друзі, дивіться, кого зустрів у центрі Валенсії", — сказав автор ролика, пожартувавши, що Потап також переїхав до іспанського міста.
Шоумен Олексій Потапенко нещодавно змінив псевдонім з Потапа на Slavic Balagan перед початком гастролей містами США. Тепер репер позиціює себе не як представника України, а країн Східної Європи.
"Привіт, хлопці, це я, Slavic Balagan — ваш улюблений старший брат зі Східної Європи! Я тут для того, щоб розсмішити вас і забути всі ці дурні формальності Заходу, які заважають вам знайти справжнє щастя", — зазначив Потап після запуску нового проєкту.
На своїй новій сторінці в Instagram репер показав відео, на якому у червоному спортивному костюмі танцює на вулиці міста за кордоном.
Нагадаємо, колишня дружина Позитива відреагувала на нове амплуа Потапа.
Також Фокус писав про новий кліп Потапа (Славіка Балагана), присвячений Дональду Трампу.