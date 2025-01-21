У кліпі "знялися" Кім Чен Ин і Чарльз III: Потап випустив пісню про Трампа під новим ім'ям

Потап, який тепер виступає під ім’ям Славік Балаган, випустив перший трек у новому амплуа. У кліпі, створеному штучним інтелектом, світові лідери — Кім Чен Ин, Ілон Маск і Чарльз III — влаштовують гучну вечірку, а Дональд Трамп після неї виходить до народу, ніби нічого не сталося.

Related video

Український репер Потап, який тепер виступає під псевдонімом Славік Балаган, презентував перший трек у новому амплуа. Пісня, присвячена 47-му президенту США Дональду Трампу, супроводжується яскравим кліпом, створеним за допомогою штучного інтелекту була опублікована на новій сторінці в ютуб Slaviс Balagan feat. Potap.

За сюжетом відео, світові лідери, зокрема Кім Чен Ин, Ілон Маск і Чарльз III, збираються на гучній вечірці без правил. Атмосфера хаосу, дорогі напої, епатажні танці — штучний інтелект зобразив світових знаменитостей у несподіваних образах. Завершується відео тим, що Трамп виходить до американців після шалених веселощів, ніби нічого не сталося.

У коментарях до прем’єри Славік Балаган пояснив, що кліп символізує "сучасний світ, у якому політика і розваги змішуються настільки, що їх важко розрізнити".

Нагадаємо, що після зміни сценічного імені Славік Балаган називає себе "старшим братом зі Східної Європи", спілкується виключно англійською мовою та відмовився від української ідентичності, орієнтуючись на західну аудиторію.

Крім цього, Фокус писав, що Потап повертається до концертної діяльності у США з піснями своїх проєктів.