В клипе "снялись" Ким Чен Ын и Чарльз III: Потап выпустил песню о Трампе под новым именем

Потап, который теперь выступает под именем Славик Балаган, выпустил первый трек в новом амплуа. В клипе, созданном искусственным интеллектом, мировые лидеры — Ким Чен Ын, Илон Маск и Чарльз III — устраивают шумную вечеринку, а Дональд Трамп после нее выходит к народу, будто ничего не произошло.

Related video

Украинский рэпер Потап, который теперь выступает под псевдонимом Славик Балаган, презентовал первый трек в новом амплуа. Песня, посвященная 47-му президенту США Дональду Трампу, сопровождается ярким клипом, созданным с помощью искусственного интеллекта была опубликована на новой странице в ютуб Slaviс Balagan feat. Potap.

По сюжету видео, мировые лидеры, в том числе Ким Чен Ын, Илон Маск и Чарльз III, собираются на шумной вечеринке без правил. Атмосфера хаоса, дорогие напитки, эпатажные танцы — искусственный интеллект изобразил мировых знаменитостей в неожиданных образах. Завершается видео тем, что Трамп выходит к американцам после безумного веселья, будто ничего не произошло.

В комментариях к премьере Славик Балаган объяснил, что клип символизирует "современный мир, в котором политика и развлечения смешиваются настолько, что их трудно различить".

Напомним, что после смены сценического имени Славик Балаган называет себя "старшим братом из Восточной Европы", общается исключительно на английском языке и отказался от украинской идентичности, ориентируясь на западную аудиторию.

Кроме этого, Фокус писал, что Потап возвращается к концертной деятельности в США с песнями своих проектов.