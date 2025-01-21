Анна Андрійчук, якій приписували роман з Потапом, відреагувала на новий проєкт репера (фото)
Продюсер, справжні імʼя та прізвище якого Олексій Потапенко, раптово став Славіком Балаганом. Репер випустив нову пісню про Дональда Трампа.
Дизайнерка Анна Андрійчук, якій приписували роман з Потапом, публічно відреагувала на запуск його нового проєкту "Slavic Balagan". Колишня дружина Позитива залишила коментар під постом репера в Instagram.
Андрійчук відреагувала на новий кліп та пісню Потапа про вдруге обраного президента США Дональда Трампа. Дизайнерка залишила емодзі у вигляді конфеті, вогника та оплесків.
Потап відповів Анні Андрійчук: "Мені подобається твоя готовність до вечірки. Залишайся такою".
Зокрема, колишня дружина Позитива поділилася постом Потапа на своїй сторінці в Instagram.
"Вітаю з новим стартом", — написала Анна Андрійчук.
Цікаво, що дружина репера Настя Каменських публічно ніяк не відреагувала на новий проєкт чоловіка.
Раніше український блогер-пліткар Богдан Беспалов заявив, що Потап уже тривалий час зустрічається з колишньою дружиною Позитива та кращою подружкою Насті Каменських Анною Андрійчук. Втім, офіційно вони не коментували чуток у мережі. Щодо Позитива, то він уже вдруге одружився та навіть став татом.
Нагадаємо, Потап запустив новий проєкт та планує концерти в США.
Також Фокус писав про новий кліп Потапа (Славіка Балагана).