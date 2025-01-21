Анна Андрійчук, якій приписували роман з Потапом, відреагувала на новий проєкт репера (фото)

Продюсер, справжні імʼя та прізвище якого Олексій Потапенко, раптово став Славіком Балаганом. Репер випустив нову пісню про Дональда Трампа.

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Дизайнерка Анна Андрійчук, якій приписували роман з Потапом, публічно відреагувала на запуск його нового проєкту "Slavic Balagan". Колишня дружина Позитива залишила коментар під постом репера в Instagram.

Андрійчук відреагувала на новий кліп та пісню Потапа про вдруге обраного президента США Дональда Трампа. Дизайнерка залишила емодзі у вигляді конфеті, вогника та оплесків.

Потап відповів Анні Андрійчук: "Мені подобається твоя готовність до вечірки. Залишайся такою".

Потап запустив новий проєкт Slavic Balagan Фото: Скріншот

Зокрема, колишня дружина Позитива поділилася постом Потапа на своїй сторінці в Instagram.

"Вітаю з новим стартом", — написала Анна Андрійчук.

Потап випустив трек про Дональда Трампа Фото: Скріншот Потап випустив трек про Дональда Трампа Фото: Скріншот

Цікаво, що дружина репера Настя Каменських публічно ніяк не відреагувала на новий проєкт чоловіка.

Раніше український блогер-пліткар Богдан Беспалов заявив, що Потап уже тривалий час зустрічається з колишньою дружиною Позитива та кращою подружкою Насті Каменських Анною Андрійчук. Втім, офіційно вони не коментували чуток у мережі. Щодо Позитива, то він уже вдруге одружився та навіть став татом.

Анна Андрійчук

Нагадаємо, Потап запустив новий проєкт та планує концерти в США.

Також Фокус писав про новий кліп Потапа (Славіка Балагана).