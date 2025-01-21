Анна Андрийчук, которой приписывали роман с Потапом, отреагировала на новый проект рэпера (фото)
Продюсер, настоящие имя и фамилия которого Алексей Потапенко, внезапно стал Славиком Балаганом. Рэпер выпустил новую песню о Дональде Трампе.
Дизайнер Анна Андрийчук, которой приписывали роман с Потапом, публично отреагировала на запуск его нового проекта "Slavic Balagan". Бывшая жена Позитива оставила комментарий под постом рэпера в Instagram.
Андрийчук отреагировала на новый клип и песню Потапа о во второй раз избранном президенте США Дональде Трампе. Дизайнер оставила эмодзи в виде конфетти, огонька и аплодисментов.
Потап ответил Анне Андрийчук: "Мне нравится твоя готовность к вечеринке. Оставайся такой".
В частности, бывшая жена Позитива поделилась постом Потапа на своей странице в Instagram.
"Поздравляю с новым стартом", — написала Анна Андрийчук.
Интересно, что жена рэпера Настя Каменских публично никак не отреагировала на новый проект мужа.
Ранее украинский блогер Богдан Беспалов заявил, что Потап уже длительное время встречается с бывшей женой Позитива и лучшей подружкой Насти Каменских Анной Андрийчук. Впрочем, официально они не комментировали слухи в сети. Что касается Позитива, то он уже во второй раз женился и даже стал папой.
Напомним, Потап запустил новый проект и планирует концерты в США.
Также Фокус писал о новом клипе Потапа (Славика Балагана).