Анна Андрийчук, которой приписывали роман с Потапом, отреагировала на новый проект рэпера (фото)

Продюсер, настоящие имя и фамилия которого Алексей Потапенко, внезапно стал Славиком Балаганом. Рэпер выпустил новую песню о Дональде Трампе.

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Дизайнер Анна Андрийчук, которой приписывали роман с Потапом, публично отреагировала на запуск его нового проекта "Slavic Balagan". Бывшая жена Позитива оставила комментарий под постом рэпера в Instagram.

Андрийчук отреагировала на новый клип и песню Потапа о во второй раз избранном президенте США Дональде Трампе. Дизайнер оставила эмодзи в виде конфетти, огонька и аплодисментов.

Потап ответил Анне Андрийчук: "Мне нравится твоя готовность к вечеринке. Оставайся такой".

Потап запустил новый проект Slavic Balagan Фото: скріншот

В частности, бывшая жена Позитива поделилась постом Потапа на своей странице в Instagram.

"Поздравляю с новым стартом", — написала Анна Андрийчук.

Потап выпустил трек о Дональде Трампе Фото: скріншот Потап выпустил трек о Дональде Трампе Фото: скріншот

Интересно, что жена рэпера Настя Каменских публично никак не отреагировала на новый проект мужа.

Ранее украинский блогер Богдан Беспалов заявил, что Потап уже длительное время встречается с бывшей женой Позитива и лучшей подружкой Насти Каменских Анной Андрийчук. Впрочем, официально они не комментировали слухи в сети. Что касается Позитива, то он уже во второй раз женился и даже стал папой.

Анна Андрийчук

Напомним, Потап запустил новый проект и планирует концерты в США.

Также Фокус писал о новом клипе Потапа (Славика Балагана).