Позитив поделился семейными снимками с женой и дочкой

Украинский певец Позитив (Алексей Завгородний) поделился с подписчиками трогательными семейными фото. Артист опубликовал кадры, на которых он вместе с женой, танцовщицей Юлией Сахневич, и их новорожденной дочкой Марией.

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Украинский певец Позитив (Алексей Завгородний) 19 января опубликовал в Instagram серию теплых семейных кадров. На фото артист запечатлен вместе с женой, украинской танцовщицей Юлией Сахневич, и их новорожденной дочкой.

Снимки сделаны во время семейной прогулки и домашнего отдыха. На одном из кадров малыш сладко спит в коляске.

"Отцовство", — коротко подписал фото певец.

Заметим, что Позитив и Сахневич поженились в 2023 году, однако некоторое время держали этот факт в секрете. Для артиста это уже второй брак. 15 января 2025 года он сообщил, что впервые стал отцом, а их дочь назвали Марией. Супруги не разглашают точную дату рождения ребенка.

До этого Позитив состоял в браке с украинским дизайнером Анной Андрийчук. Их союз продлился восемь лет, а расставание стало официальным весной 2021 года, хотя фактически они не были вместе почти год. Комментируя развод, артист не отрицал, что Юлия Сахневич могла стать одной из его возможных причин.

Напомним, ранее мы писали, что Позитив впервыепрокомментировал роман своей бывшей жены и Потапа.

Кроме этого, Фокус писал, что Позитив высказался о карьере Насти Каменских за границей.