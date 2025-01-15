Певец Позитив впервые стал отцом: артист поделился первыми фото дочери

"Мария Алексеевна. Добро пожаловать в этот сумасшедший мир!" — написал Позитив, публикуя первые трогательные фото своей новорожденной доченьки. Поклонники сразу поздравили супругов с этим важным событием в их жизни.

Related video

Популярный украинский исполнитель и экс-участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, который выступает под сценическим именем Позитив, впервые стал отцом. Об этом певец сообщил в своем Instagram 15 января.

Алексей Завгородний и Юлия Сахневич Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

У него и его жены Юлии Сахневич родилась дочь, которую звездные супруги назвали Марией.

"Мария Алексеевна. Добро пожаловать в этот сумасшедший мир", — написал Позитив, сопровождая пост первым фото малыша.

Алексей Завгородний и Юлия Сахневич Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

Подписчики не замедлили с поздравлениями, пожелав здоровья новорожденной: "Поздравляю вас! Здоровья вам крепкого!", "Это настоящая любовь", "Боже, класс! Поздравляю вас обоих!", "Поздравляю вас, ваша семья невероятная".

Алексей и Юлия уже более трех лет в отношениях. Сначала они держали свой роман в секрете, а начали встречаться после совместного участия в шоу "Танцы со звездами", где Сахневич была партнершей артиста. В прошлом году пара официально поженилась и сообщила, что ожидает первенца, скрывая пол ребенка до его рождения.

Напомним, ранее мы писали, что Позитив впервые прокомментировал роман своей бывшей жены и Потапа.

Кроме этого, Фокус писал, что Позитив высказался о карьере Насти Каменских за границей.