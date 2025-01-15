Співак Позитив вперше став батьком: артист поділився першими фото доньки

"Марія Олексіївна. Ласкаво просимо в цей божевільний світ!" – написав Позитив, публікуючи перші зворушливі фото своєї новонародженої донечки. Шанувальники одразу привітали подружжя з цією важливою подією в їхньому житті.

Related video

Популярний український виконавець та ексучасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній, який виступає під сценічним ім'ям Позитив, вперше став батьком. Про це співак повідомив у своєму Instagram 15 січня.

Олексій Завгородній та Юлія Сахневич Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

У нього та його дружини Юлії Сахневич народилася донька, яку зіркове подружжя назвали Марією.

"Марія Олексіївна. Ласкаво просимо в цей божевільний світ", — написав Позитив, супроводжуючи пост першим фото малюка.

Олексій Завгородній та Юлія Сахневич Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

Підписники не забарилися з привітаннями, побажавши здоров'я новонародженій: "Вітаю вас! Здоров'я вам міцного!", "То справжня любов", "Боже, клас! Вітаю вас обох!", "Вітаю вас, ваша сім'я неймовірна".

Олексій та Юлія вже понад три роки у стосунках. Спочатку вони тримали свій роман у секреті, а почали зустрічатися після спільної участі в шоу "Танці з зірками", де Сахневич була партнеркою артиста. Минулого року пара офіційно одружилася та повідомила, що очікує первістка, приховуючи стать дитини до її народження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Позитив вперше прокоментував роман своєї колишньої дружини та Потапа.

Крім цього, Фокус писав, що Позитив висловився про кар'єру Насті Каменських за кордоном.