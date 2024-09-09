Позитив таємно одружився і приховував це більше року

Олексій Завгородній зізнався, що приховував не лише стосунки з коханою, а й те, що вони офіційно одружені.

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35-річний співак Позитив (справжнє ім’я Олексій Завгородній) розсекретив, що вже рік як офіційно одружений з танцівницею Юлією Сахневич. Про таємне весілля з коханою артист розповів у коментарі виданню "Гордон".

Так, за його словами, пара вже більше року таємно узаконила свої відносини, однак не хотіла про це публічно говорити. Артист зізнався, що вони з коханою просто розписалися, коли зрозуміли, що так треба, а от весілля поки не влаштовували.

Зокрема, відомо, що пара більше трьох років таємно зустрічалася і не афішувала про це. Лише у квітні 2024 року пара вперше публічно заявила, що вони разом. Вже в липні 2024 року Олексій та Юлія опублікували спільні фото на яких показали обручки, тоді шанувальники припустили, що пара одружилася. Але як виявилося, зробили вони задовго до цього. Ймовірно, саме в липні минулого року пара могла офіційно зареєструвати шлюб, тому і опублікувала ці фото в день річниці весілля.

Позитив також розповів, що у день розпису з Юлією вони все гарно організували і провели це свято у колі рідних, без гучних святкувань за спільною вечерею. Артист пояснив, що на їх думку, зараз не час святкувати гучні весілля.

Крім цього, Позитив заявив, що цей шлюб для нього "назавжди". Адже вже одного разу він був одружений на дизайнерці Анні Андрійчук, якій згодом приписували роман з Потапом.

Артист розповів, що зараз Юлія завжди поряд з ним, тому попри старт сольного проєкту та велику кількість роботи, він одразу намагається їхати додому і проводити час з коханою дружиною.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Позитив заговорив про поповнення в родині.

Крім цього, Фокус писав, що Позитив вперше прокоментував роман своєї колишньої дружини та Потапа.