Позитив тайно женился и скрывал это больше года

Алексей Завгородний признался, что скрывал не только отношения с любимой, но и то, что они официально женаты.

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35-летний певец Позитив (настоящее имя Алексей Завгородний) рассекретил, что уже год как официально женат на танцовщице Юлии Сахневич. О тайной свадьбе с возлюбленной артист рассказал в комментарии изданию "Гордон".

Так, по его словам, пара уже больше года тайно узаконила свои отношения, однако не хотела об этом публично говорить. Артист признался, что они с любимой просто расписались, когда поняли, что так надо, а вот свадьбу пока не устраивали.

В частности, известно, что пара более трех лет тайно встречалась и не афишировала об этом. Только в апреле 2024 года пара впервые публично заявила, что они вместе. Уже в июле 2024 года Алексей и Юлия опубликовали совместные фото на которых показали обручальные кольца, тогда поклонники предположили, что пара поженилась. Но как оказалось, сделали они задолго до этого. Вероятно, именно в июле прошлого года пара могла официально зарегистрировать брак, поэтому и опубликовала эти фото в день годовщины свадьбы.

Позитив также рассказал, что в день росписи с Юлией они все хорошо организовали и провели этот праздник в кругу родных, без громких празднований за совместным ужином. Артист объяснил, что по их мнению, сейчас не время праздновать громкие свадьбы.

Кроме этого, Позитив заявил, что этот брак для него "навсегда". Ведь уже однажды он был женат на дизайнере Анне Андрийчук, которой впоследствии приписывали роман с Потапом.

Артист рассказал, что сейчас Юлия всегда рядом с ним, поэтому несмотря на старт сольного проекта и большое количество работы, он сразу пытается ехать домой и проводить время с любимой женой.

Напомним, ранее мы писали, что Позитив заговорил о пополнении в семье.

Кроме этого, Фокус писал, что Позитив впервые прокомментировал роман своей бывшей жены и Потапа.